Первая украинская теннисистка вышла в полуфинал Australian Open и сыграет с опасными соперницами

Людмила Киченок во время матча. Фото: instagram.com/lyuda_kichenok/

Людмила Киченок стала первой украинкой, которой удалось пробиться в полуфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open). Уроженка Днепра выступает в паре с Еленой Остапенко из Латвии.

Теннисисткам потребовалось всего два сета для выхода в 1/2 турнира, сообщает портал Новини.LIVE.

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Людмила Киченок и Елена Остапенко посеяны на Australian Open под 11 номером. В четвертом круге они практически без проблем разобрались с тандемом Каролин Гарсия — Кристина Младенович. На это украинке и латвийке понадобилось один час и 43 минуты.

Киченок и Остапенко с трофеем. Фото: instagram.com/jelena.ostapenko/

Достижение Киченок и Остапенко

Дуэт теннисисток из Украины и Латвии во время четвертьфинального противостояния сделал шесть эйсов, выиграл 22 активных розыгрыша и реализовал три из девяти брейкпоинтов. Однако при этом на их счету всего три двойные ошибки.

Australian Open. Парный разряд. Четвертый круг.

Каролин Гарсия/Кристина Младенович (Франция) — Людмила Киченок/Елена Остапенко (Украина/Латвия, 11) — 0:2 (6:7(2), 4:6)

Полуфинальная битва наверняка станет более тяжелым испытание для Людмилы и Елены. Они будут противостоять четвертым сеянным Эрин Роутлиффе (Новая Зеландия) и Габриэлой Добровски (Канада).

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