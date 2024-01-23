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Первая украинская теннисистка вышла в полуфинал Australian Open и сыграет с опасными соперницами

23 января 2024 12:02
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Первая украинская теннисистка вышла в полуфинал Australian Open и сыграет с опасными соперницами
Людмила Киченок во время матча. Фото: instagram.com/lyuda_kichenok/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Людмила Киченок стала первой украинкой, которой удалось пробиться в полуфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open). Уроженка Днепра выступает в паре с Еленой Остапенко из Латвии. 

Теннисисткам потребовалось всего два сета для выхода в 1/2 турнира, сообщает портал Новини.LIVE. 

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Людмила Киченок и Елена Остапенко посеяны на Australian Open под 11 номером. В четвертом круге они практически без проблем разобрались с тандемом Каролин Гарсия — Кристина Младенович. На это украинке и латвийке понадобилось один час и 43 минуты.

Киченок и Остапенко
Киченок и Остапенко с трофеем. Фото: instagram.com/jelena.ostapenko/

Достижение Киченок и Остапенко 

Дуэт теннисисток из Украины и Латвии во время четвертьфинального противостояния сделал шесть эйсов, выиграл 22 активных розыгрыша и реализовал три из девяти брейкпоинтов. Однако при этом на их счету всего три двойные ошибки. 

Australian Open. Парный разряд. Четвертый круг.

Каролин Гарсия/Кристина Младенович (Франция) — Людмила Киченок/Елена Остапенко (Украина/Латвия, 11) — 0:2 (6:7(2), 4:6)

Полуфинальная битва наверняка станет более тяжелым испытание для Людмилы и Елены. Они будут противостоять четвертым сеянным Эрин Роутлиффе (Новая Зеландия) и Габриэлой Добровски (Канада).

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Людмила Киченок

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