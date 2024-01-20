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Украинская теннисистка случайно пожала руку россиянке, а потом пожалела об этом

20 января 2024 19:24
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Украинская теннисистка случайно пожала руку россиянке, а потом пожалела об этом
Елизавета Котляр. Фото: Федерация тенниса Украины
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

На юниорском чемпионате Australian Open украинская теннисистка Елизавета Котляр уступила Владе Минчевой из страны оккупантов, а после матча обменялась рукопожатием с соперницей. Позже отец украинки извинился за нее и объяснил это тем, что у нее еще не было опыта выступления на соревнованиях такого уровня.

Эту ситуацию в своем фейсбуке прокомментировал даже и.о. министра спорта Украины Матвей Бидный, передает Новини.LIVE.

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"Как я увидел видео, первое впечатление было, что россияне спровоцировали нашу спортсменку. Все, кто участвовал в больших турнирах, знают, какое напряжение там происходит, и атлеты могут стать легкой мишенью для провокаций", — написал он.

Чиновник добавил, что на каждом турнире россияне пытаются использовать украинских атлетов для пропаганды. Именно это все увидели в исполнении российских пропагандистских медиа. Такой поступок представительницы Украины спровоцировал настоящий шквал восторженных статей в российских СМИ.

теннис
Скрин момента рукопожатия

"Аргументов, чтобы обвинять или оправдывать теннисистку, у каждого будет множество. Но я считаю, что, прежде чем что-либо заявлять и принимать эмоциональные решения, следует детально разобраться в ситуации и услышать саму Елизавету Котляр и ее родителей. Мы продолжаем изучать ситуацию и вместе со спортивной федерацией примем взвешенные решения. И, конечно, открыто все прокомментируем", — добавил Бидный.

Лизе всего 16, было давление

Как оказалось чуть позже, отец украинской теннисистки Константин Котляр действительно извинился за непреднамеренный поступок дочери.

"Лизе всего 16 лет, она еще не имеет настоящего опыта выступлений на таких значительных соревнованиях, как турниры серии Grand Slam, вершины как профессионального, так и юношеского тенниса. Здесь чрезвычайная атмосфера, которая сама по себе оказывает большое давление на спортсменов", — заметил отец.

Константин также заявил, что это, безусловно, была ошибка, из-за которой Лиза очень сожалеет и уверяет, что никогда больше не позволит ничего подобного.

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