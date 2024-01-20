Світоліна впевнено вийшла до четвертого кола Australian Open
У третьому колі Відкритого чемпіонату Австралії виступила українка Еліна Світоліна. Суперницею одеситки стала швейцарка Вікторія Голубич.
Українка виграла матч у двох сетах, повідомив портал Новини.LIVE.
Світоліна в рейтингу WTA займає зараз 23-у позицію, а Голубич йде 85-ю.
Еліна Світоліна — Вікторія Голубич — 6:2, 6:3
До сьогоднішнього матчу тенісистки двічі зустрічалися одна з одною. 2019-го року на Australian Open перемогла українка, а 2020-го у Швейцарії Еліна програла.
У третьому матчі тенісистки провели на корті 67 хвилин, протягом яких Світоліна подала два ейси, зробила дві подвійні помилки та реалізувала п'ять із восьми брейк-пойнтів.
Голубич за матч зробила одну подачу навиліт, припустилася двох подвійних помилок і використала два з трьох брейків.
У четвертому колі Світоліна зіграє проти 50-ї ракетки світу Лінди Носкової із Чехії. Тенісистки раніше не зустрічалися одна з одною.
Зазначимо, що Носкова у третьому колі обіграла першу ракетку світу Ігу Свьонтек.
Історична подія
У четвертому колі Відкритого чемпіонату Австралії вперше в історії зіграють одразу три українки: Еліна Світоліна, Марта Костюк та Даяна Ястремська.
Вперше в історії турнірів Великого Шолому Україна матиме таке велике представництво у четвертому колі чоловічого чи жіночого розряду.
- Світоліна — Носкова (Чехія)
- Ястремська — Азаренко (Білорусь)
- Костюк — Тимофєєва (Росія)
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