Світоліна впевнено вийшла до четвертого кола Australian Open

Українська тенісистка Еліна Світоліна. Фото: скріншот

У третьому колі Відкритого чемпіонату Австралії виступила українка Еліна Світоліна. Суперницею одеситки стала швейцарка Вікторія Голубич.

Українка виграла матч у двох сетах, повідомив портал Новини.LIVE.

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Світоліна в рейтингу WTA займає зараз 23-у позицію, а Голубич йде 85-ю.

Еліна Світоліна — Вікторія Голубич — 6:2, 6:3

До сьогоднішнього матчу тенісистки двічі зустрічалися одна з одною. 2019-го року на Australian Open перемогла українка, а 2020-го у Швейцарії Еліна програла.

У третьому матчі тенісистки провели на корті 67 хвилин, протягом яких Світоліна подала два ейси, зробила дві подвійні помилки та реалізувала п'ять із восьми брейк-пойнтів.

Голубич за матч зробила одну подачу навиліт, припустилася двох подвійних помилок і використала два з трьох брейків.

Статистика матчу Світоліна - Голубич. Фото: скріншот

У четвертому колі Світоліна зіграє проти 50-ї ракетки світу Лінди Носкової із Чехії. Тенісистки раніше не зустрічалися одна з одною.

Зазначимо, що Носкова у третьому колі обіграла першу ракетку світу Ігу Свьонтек.

Історична подія

У четвертому колі Відкритого чемпіонату Австралії вперше в історії зіграють одразу три українки: Еліна Світоліна, Марта Костюк та Даяна Ястремська.

Вперше в історії турнірів Великого Шолому Україна матиме таке велике представництво у четвертому колі чоловічого чи жіночого розряду.

Світоліна — Носкова (Чехія)

Ястремська — Азаренко (Білорусь)

Костюк — Тимофєєва (Росія)

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