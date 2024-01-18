Світоліна тріумфально вийшла до третього кола Australian Open
Еліна Світоліна повторила досягнення Лесі Цуренко та Марти Костюк. Українська спортсменка вийшла у третій тур Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу (Australian Open).
Еліні знадобилося два сета, щоб розгромити суперницю з Болгарії, повідомляє портал Новини.LIVE.
Українська тенісистка Еліна Світоліна (23 WTA) у рамках другого кола Australian Open протистояла Вікторії Томовій (70 WTA) із Болгарії. Це була третя зустріч спортсменок, і Світоліна здобула над суперницею третю перемогу поспіль.
Без шансів для Томової
Еліна Світоліна здобула шосту перемогу у семи поєдинках нинішнього сезону. Українка домінувала протягом всього поєдинку з суперницею з Болгарії. Перший сет Світоліна взяла дуже впевнено, після чого залишила Томової невеликий шанс взяти реванш, але Вікторія не скористалася цією можливістю.
Australian Open. Другий тур
Еліна Світоліна (Україна) — Вікторія Томова (Болгарія) — 6:1, 6:3
Це дев'ятий вихід Еліни Світоліної до третього туру Australian Open. У 2018 та 2019 їй вдавалося дійти до чвертьфіналу австралійського мейджора.
У третьому турі українка зіграє з переможницею пари Катерина Синякова (Чехія) Вікторія Голубіч (Швейцарія).
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