Світоліна тріумфально вийшла до третього кола Australian Open

Еліна Світоліна після перемоги. Фото: REUTERS/Ciro De Luca

Еліна Світоліна повторила досягнення Лесі Цуренко та Марти Костюк. Українська спортсменка вийшла у третій тур Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу (Australian Open).

Еліні знадобилося два сета, щоб розгромити суперницю з Болгарії, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Українська тенісистка Еліна Світоліна (23 WTA) у рамках другого кола Australian Open протистояла Вікторії Томовій (70 WTA) із Болгарії. Це була третя зустріч спортсменок, і Світоліна здобула над суперницею третю перемогу поспіль.

Еліна Світоліна відбиває м'яч. Фото: REUTERS/Ciro De Luca

Без шансів для Томової

Еліна Світоліна здобула шосту перемогу у семи поєдинках нинішнього сезону. Українка домінувала протягом всього поєдинку з суперницею з Болгарії. Перший сет Світоліна взяла дуже впевнено, після чого залишила Томової невеликий шанс взяти реванш, але Вікторія не скористалася цією можливістю.

Australian Open. Другий тур

Еліна Світоліна (Україна) — Вікторія Томова (Болгарія) — 6:1, 6:3

Це дев'ятий вихід Еліни Світоліної до третього туру Australian Open. У 2018 та 2019 їй вдавалося дійти до чвертьфіналу австралійського мейджора.

У третьому турі українка зіграє з переможницею пари Катерина Синякова (Чехія) Вікторія Голубіч (Швейцарія).

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