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Свитолина триумфально вышла в третий круг Australian Open

18 января 2024 12:49
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Свитолина триумфально вышла в третий круг Australian Open
Элина Свитолина после победы. Фото: REUTERS/Ciro De Luca
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Элина Свитолина повторила достижение Леси Цуренко и Марты Костюк. Украинская спортсменка вышла в третий тур Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open). 

Свитолиной понадобилось два сета, чтобы разгромить соперницу из Болгарии, сообщает портал Новини.LIVE. 

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Украинская теннисистка Элина Свитолина (23 WTA)в рамках второго круга Australian Open противостояла Виктории Томовой (70 WTA) из Болгарии. Это была третья встреча спортсменок, и Свитолина одержала над соперницей третью победу подряд. 

Элина Свитолина
Элина Свитолина отбивает мяч. Фото: REUTERS/Ciro De Luca

Без шансов для Томовой

Элина Свитолина одержала шестую победу в семи поединках нынешнего сезона. Украинка доминировала на протяжение всего поединка с соперницей из Болгарии. Первый сет Свитолина взяла очень уверенно, после чего оставила Томовой небольшой шанс взять реванш, но Виктория не воспользовалась этой возможностью. 

Australian Open. Второй тур
Элина Свитолина (Украина) — Виктория Томова (Болгария) — 6:1, 6:3 

Это девятый выход Элины Свитолиной в третий тур Australian Open. В 2018 и 2019 ей удавалось дойти до четвертьфинала австралийского мейджора.  

В третьем туре украинка сыграет с победительницей пары Катерина Синякова (Чехия) — Виктория Голубич (Швейцария). 

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спорт
Элина Свитолина
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Australian Open
украинские теннисисты

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