Свитолина триумфально вышла в третий круг Australian Open

Элина Свитолина после победы. Фото: REUTERS/Ciro De Luca

Элина Свитолина повторила достижение Леси Цуренко и Марты Костюк. Украинская спортсменка вышла в третий тур Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open).

Свитолиной понадобилось два сета, чтобы разгромить соперницу из Болгарии, сообщает портал Новини.LIVE.

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Украинская теннисистка Элина Свитолина (23 WTA)в рамках второго круга Australian Open противостояла Виктории Томовой (70 WTA) из Болгарии. Это была третья встреча спортсменок, и Свитолина одержала над соперницей третью победу подряд.

Элина Свитолина отбивает мяч. Фото: REUTERS/Ciro De Luca

Без шансов для Томовой

Элина Свитолина одержала шестую победу в семи поединках нынешнего сезона. Украинка доминировала на протяжение всего поединка с соперницей из Болгарии. Первый сет Свитолина взяла очень уверенно, после чего оставила Томовой небольшой шанс взять реванш, но Виктория не воспользовалась этой возможностью.

Australian Open. Второй тур

Элина Свитолина (Украина) — Виктория Томова (Болгария) — 6:1, 6:3

Это девятый выход Элины Свитолиной в третий тур Australian Open. В 2018 и 2019 ей удавалось дойти до четвертьфинала австралийского мейджора.

В третьем туре украинка сыграет с победительницей пары Катерина Синякова (Чехия) — Виктория Голубич (Швейцария).

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