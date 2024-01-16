Костюк рассказала, как сыграет с Мертенс во втором раунде Australian Open

Марта Костюк после победы над Клэр Лю. Фото: instagram.com/martakostyuk/

Первый тур Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open) оказался триумфальным для Марты Костюк. Украинка обыграла американку Клэр Лю.

Следующая соперница киевлянки является одной из фавориток турнира, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Sport.ua.

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Марта Костюк (WTA 37) встретится с Элизой Мертенс (WTA 28) во втором туре Australian Open. Украинка объяснила, почему проиграла бельгийской теннисистке матч в марте 2022 года. Мертенс понадобилось два сета, чтобы выиграть у Костюк на Indian Wells (6:2, 6:1).

Марта Костюк празднует первую победу на Australian Open. Фото: instagram.com/martakostyuk/

Новое противостояние соперниц

Марта Костюк признала, что в том поединке не сумела продемонстрировать свою лучшую игру. Матч совпал с началом полномасштабного вторжения россиян, и украинская спортсменка пережила сильный стресс.

Костюк не испытывает разочарования из-за того, что ей придется противостоять Мертенс на Australian Open. Марта считает, что лучше провести поединок с Элизой, чем сражаться на корте с Рыбакиной, Свентек или Соболенко.

"Я хорошо ее знаю, играла несколько раз против нее пару и также тренировалась с ней. Посмотрим, это Большой шлем, поэтому все может произойти", — рассказала Марта Костюк.

Поединок состоится в среду, 17 января. Начало противостояния Костюк с Мертенс запланировано на 07:00 по киевскому времени.

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