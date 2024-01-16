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Костюк розповіла, як зіграє з Мертенс у другому раунді Australian Open

16 січня 2024 14:29
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Костюк розповіла, як зіграє з Мертенс у другому раунді Australian Open
Марта Костюк після перемоги над Клер Лю. Фото: instagram.com/martakostyuk/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Перший тур Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу (Australian Open) виявився тріумфальним для Марти Костюк. Українка обіграла американку Клер Лю.

Наступна суперниця киянки є однією із фавориток турніру, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Sport.ua.

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Марта Костюк (WTA 37) зустрінеться з Елізою Мертенс (WTA 28) у другому турі Australian Open. Українка пояснила, чому програла бельгійській тенісистці матч у березні 2022 року. Мертенс знадобилося два сети, щоб виграти у Костюк на Indian Wells (6:2, 6:1).

Марта Костюк
Марта Костюк святкує першу перемогу на Australian Open. Фото: instagram.com/martakostyuk/

Нове протистояння суперниць

Марта Костюк визнала, що у тому поєдинку не зуміла продемонструвати свою найкращу гру. Матч співпав із початком повномасштабного вторгнення росіян, і українська спортсменка пережила сильний стрес.

Костюк не відчуває розчарування через те, що їй доведеться протистояти Мертенс на Australian Open. Марта вважає, що краще провести поєдинок з Елізою, ніж боротися на корті з Рибакіною, Свьонтек чи Соболенко.

"Я добре її знаю, грала кілька разів проти неї пару і також тренувалася з нею. Подивимося, це Великий шолом, тому все може статися", — розповіла Марта Костюк.

Поєдинок відбудеться у середу, 17 січня. Початок протистояння Костюк із Мертенс заплановано на 07:00 за київським часом.

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