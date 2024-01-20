Свитолина уверенно вышла в четвертый круг Australian Open

Украинская теннисистка Элина Свитолина. Фото: скриншот

В третьем круге Открытого чемпионата Австралии выступила украинка Элина Свитолина. Соперницей одесситки стала швейцарка Виктория Голубич.

Украинка выиграла матч в двух сетах, сообщил портал Новини.LIVE.

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Свитолина в рейтинге WTA занимает сейчас 23 позицию, а Голубич идет 85-м.

Элина Свитолина — Виктория Голубич — 6:2, 6:3

До сегодняшнего матча теннисистки дважды встречались друг с другом. В 2019-м году на Australian Open победила украинка, а в 2020-м в Швейцарии Элина проиграла.

В третьем матче теннисистки провели на корте 67 минут, в течение которых Свитолина подала два эйса, сделала две двойные ошибки и реализовала пять из восьми брейк-пойнтов.

Голубич за матч сделала одну подачу навылет, допустила две двойные ошибки и использовала два из трех брейков.

Статистика матча Свитолина — Голубич. Фото: скриншот

В четвертом круге Свитолина сыграет против 50-й ракетки мира Линды Носковой из Чехии. Теннисистки ранее не встречались друг с другом.

Отметим, что Носкова в третьем круге обыграла первую ракетку мира Игу Свентек.

Историческое событие

В четвертом круге Открутого чемпионата Австралии впервые в истории сыграют сразу три украинки: Элина Свитолина, Марта Костюк и Даяна Ястремская.

Впервые в истории турниров Большого Шлема Украина будет иметь такое большое представительство в четвертом круге мужского или женского разрядов.

Свитолина — Носкова (Чехия)

Ястремская — Азаренко (Беларусь)

Костюк — Тимофеева (Россия)

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