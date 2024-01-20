Свитолина уверенно вышла в четвертый круг Australian Open
В третьем круге Открытого чемпионата Австралии выступила украинка Элина Свитолина. Соперницей одесситки стала швейцарка Виктория Голубич.
Украинка выиграла матч в двух сетах, сообщил портал Новини.LIVE.
Свитолина в рейтинге WTA занимает сейчас 23 позицию, а Голубич идет 85-м.
Элина Свитолина — Виктория Голубич — 6:2, 6:3
До сегодняшнего матча теннисистки дважды встречались друг с другом. В 2019-м году на Australian Open победила украинка, а в 2020-м в Швейцарии Элина проиграла.
В третьем матче теннисистки провели на корте 67 минут, в течение которых Свитолина подала два эйса, сделала две двойные ошибки и реализовала пять из восьми брейк-пойнтов.
Голубич за матч сделала одну подачу навылет, допустила две двойные ошибки и использовала два из трех брейков.
В четвертом круге Свитолина сыграет против 50-й ракетки мира Линды Носковой из Чехии. Теннисистки ранее не встречались друг с другом.
Отметим, что Носкова в третьем круге обыграла первую ракетку мира Игу Свентек.
Историческое событие
В четвертом круге Открутого чемпионата Австралии впервые в истории сыграют сразу три украинки: Элина Свитолина, Марта Костюк и Даяна Ястремская.
Впервые в истории турниров Большого Шлема Украина будет иметь такое большое представительство в четвертом круге мужского или женского разрядов.
- Свитолина — Носкова (Чехия)
- Ястремская — Азаренко (Беларусь)
- Костюк — Тимофеева (Россия)
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