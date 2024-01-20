Українська тенісистка випадково потиснула руку росіянці, а потім пошкодувала про це

Єлизавета Котляр. Фото: Федерація тенісу України

На юніорському чемпіонаті Australian Open українська тенісистка Єлизавета Котляр поступилася Владі Мінчевій з країни окупантів, а після матчу обмінялася рукостисканням із суперницею. Пізніше батько українки вибачився за неї та пояснив це тим, що вона ще не мала досвіду виступу на змаганнях такого рівня.

Цю ситуацію в своєму фейсбуці прокоментував навіть т.в.о. міністра спорту України Матвій Бідний, передає Новини.LIVE.

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"Як я побачив відео, перше враження було, що росіяни спровокували нашу спортсменку. Усі, хто брав участь у великих турнірах, знають, яка напруга там відбувається, і атлети можуть стати легкою мішенню для провокацій", — написав він.

Чиновник додав, що на кожному турнірі росіяни намагаються використати українських атлетів для власної пропаганди. Саме це усі й побачили у виконанні російських пропагандистських медіа. Такий вчинок представниці України спровокував справжній шквал захоплених статей у російських ЗМІ.

Скрин моменту рукостискання

"Аргументів, щоб звинувачувати чи виправдовувати тенісистку, у кожного буде безліч. Але я вважаю, що, перш ніж щось заявляти та ухвалювати емоційні рішення, варто детально розібратися у ситуації і почути саму Єлизавету Котляр та її батьків. Ми продовжуємо вивчати ситуацію та разом зі спортивною федерацією ухвалимо зважені рішення. І звісно, відкрито все прокоментуємо", — додав Бідний.

Лізі лише 16, був тиск

Як виявилося трішки пізніше, батько української тенісистки Костянтин Котляр дійсно попросив вибачення за неумисний вчинок доньки.

"Лізі лише 16 років, вона ще не має справжнього досвіду виступів на таких значних змаганнях, як турніри серії Grand Slam, вершини як професійного, так і юнацького тенісу. Тут надзвичайна атмосфера, яка сама по собі дуже тисне на спортсменів", — зауважив батько.

Костянтин також заявив, що це, безумовно, була помилка, через яку Ліза дуже шкодує і запевняє, що ніколи більше не дозволить нічого подібного.

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