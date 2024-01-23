Костюк призналась, что обстрел Киева повлиял на ее игру на Australian Open

Марта Костюк во время поединка. Фото: REUTERS/Tracey Nearmy

Украинская теннисистка Марта Костюк уступила американке Коко Гауфф в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Киевлянка хорошо начала матч, но четвертая ракетка мира переломила ход поединка.

Костюк объяснила, что повлияло на ее игру, на пресс-конференции после игры, сообщает официальный сайт AO.

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Марта Костюк мощно начала встречу с Коко Гауфф и выигрывала в первом сете со счетом 5:1. Однако американка не вырвала победу, хотя и уступила украинке второй сет.

Australian Open. Четвертьфинал.

Марта Костюк (Украина) — Коко Гауфф (США) — 6:7(6), 7:6(2), 2:6

Что Костюк сказала после матча

На итоговой пресс-конференции украинка не скрывала разочарования от того, что упустила шанс впервые в карьере пробиться в полуфинал австралийского мейджора. При этом киевлянка призналась, что вышла на корт не в лучшем моральном состоянии.

Марта Костюк отбивает мяч. Фото: REUTERS/Tracey Nearmy

Перед началом поединка Костюк уже знала, что на ее родной Киев и другие украинские города уже летят российские ракеты. Она переписывалась со своими знакомыми из столицы и не могла не думать о том, что происходит в Украине. Марта Костюк в очередной раз призвала мировую общественность не забывать о борьбе Украины за право на существование.

"Хорошо, когда люди смотрят на что-то другое, а не только на ракетные обстрелы. И я очень надеюсь, что украинский спорт будет развиваться даже при таких условиях. Это невероятно сложно, но все держатся очень стойко. А что касается поддержки других стран, я думаю, что она может увеличиться", — заявила Марта Костюк.

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