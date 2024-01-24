Ястремская с рекордом Украины вышла в полуфинал Australian Open

Даяна Ястремская во время поединка. Фото: REUTERS/Eloisa Lopez

В одиночном женском турнире на Отрытом чемпионате Австралии по теннису (Australian Open) Даяна Ястремская стала единственной украинкой, которая пробилась в полуфинал турнира. Одесситка установила сразу несколько важных достижений.

В четвертьфинале Ястремская в двух сетах обыграла соперницу из Чехии, сообщает портал Новини.LIVE.

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Молодая спортсменка Линда Носкова пробилась в 1/4 Australian Open после того, как в предыдущем матче Элина Свитолина не сумела доиграть поединок до конца и досрочно его завершила по причине травмы спины. Однако следующая соперница из Украины стала для чешки непреодолимым барьером.

Даяна Ястремская перед подачей. Фото: REUTERS/Eloisa Lopez

Australian Open. Женщины. Четвертьфинал

Линда Носкова (Чехия) — Даяна Ястремская (Украина) — 0:2 (3:6, 4:6)

Ястремской понадобился один час и двадцать минут для убедительной победы, причем первый сет занял всего 37 минут. Украинка продемонстрировала свою лучшую за последние месяцы игру.

Во втором сете соперницы долго на равных сражались друг с другом. Однако при счете 3:3 украинка с третьей попытки взяла подачу чешской соперницы.

Рекорды Ястремской

Спортсменка из Одессы стала единственной украинкой, которой удалось дойти до Australian Open-2024 в одиночном разряде. Она впервые пробилась в полуфинал турнира Большого шлема и теперь гарантировано вернется в ТОП-30 теннисисток.

Даяна Ястремская стала первой украинкой после Элины Свитолиной, которой удалось дойти до полуфинала ТБШ. Теперь она оказалась на пороге исторического достижения, которое раньше не покорялось ни одной спортсменке из Украины. Помимо этого Ястремская стала первым квалифаевом за 46 лет, вышедшим в полуфинал АО.

В полуфинале австралийского мейджора украинка сыграет с победителем пары Анна Калинская (Россия) — Цинь Вэн Чжэн (Китай).

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