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Российская теннисистка Андреева укусила себя на Australian Open

25 января 2024 05:58
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Российская теннисистка Андреева укусила себя на Australian Open
Российская теннисистка Мирра Андреева. Фото: WTA
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Российская теннисистка 16-летняя Мирра Андреева укусила себя на матче Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open). По словам обозревателя издания, это "редкая сцена" в спорте.

Об этом сообщает BILD на русском.

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Что известно об инциденте с Андреевой

Отмечается, что обозреватель BILD Маркус Мюленбек отметил инцидент в матче Андреевой с француженкой Дианой Парри. Россиянка проиграла первый сет и одержала победу во втором, однако в решающем третьем сете она снова начала проигрывать. Когда Андреева пропустила мяч при счете 0:2, то разгневалась и укусила себя за левую руку.

Мюленбек назвал это событие "странной сценой, которую редко или вообще никогда не увидишь в спорте".

Укус на руке теннисистки Мирры Андреевой
Укус на руке теннисистки Мирры Андреевой. Фото: скриншот

Что известно об украинских теннисистках на Australian Open

Напомним, что в одиночном женском турнире на Отрытом чемпионате Австралии по теннису (Australian Open) Даяна Ястремская стала единственной украинкой, пробившейся в полуфинал турнира. Одесситка установила сразу несколько важных достижений.

Также мы сообщали, что украинская теннисистка Марта Костюк уступила американке Коко Гауффу в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Киевлянка хорошо начала матч, но четвертая ракетка мира переломила ход поединка.

Добавим, что Людмила Киченок стала первой украинкой, которой удалось пробиться в полуфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open). Уроженка Днепра выступала в паре с Еленой Остапенко из Латвии.

спорт
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