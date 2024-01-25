Российская теннисистка Андреева укусила себя на Australian Open
Российская теннисистка 16-летняя Мирра Андреева укусила себя на матче Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open). По словам обозревателя издания, это "редкая сцена" в спорте.
Об этом сообщает BILD на русском.
Что известно об инциденте с Андреевой
Отмечается, что обозреватель BILD Маркус Мюленбек отметил инцидент в матче Андреевой с француженкой Дианой Парри. Россиянка проиграла первый сет и одержала победу во втором, однако в решающем третьем сете она снова начала проигрывать. Когда Андреева пропустила мяч при счете 0:2, то разгневалась и укусила себя за левую руку.
Мюленбек назвал это событие "странной сценой, которую редко или вообще никогда не увидишь в спорте".
Что известно об украинских теннисистках на Australian Open
Напомним, что в одиночном женском турнире на Отрытом чемпионате Австралии по теннису (Australian Open) Даяна Ястремская стала единственной украинкой, пробившейся в полуфинал турнира. Одесситка установила сразу несколько важных достижений.
Также мы сообщали, что украинская теннисистка Марта Костюк уступила американке Коко Гауффу в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Киевлянка хорошо начала матч, но четвертая ракетка мира переломила ход поединка.
Добавим, что Людмила Киченок стала первой украинкой, которой удалось пробиться в полуфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open). Уроженка Днепра выступала в паре с Еленой Остапенко из Латвии.
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