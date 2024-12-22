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Російські "провісники" були безсилі — Кличко привітав Усика

22 грудня 2024 02:41
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Мер Києва Віталій Кличко відреагував на перемогу Олександра Усика
Два легендарні боксери: Віталій Кличко та Олександр Усик. Фото: УНІАН
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Мер столиці Віталій Кличко привітав з черговою перемогою на рингу Олександра Усика. Легендарний боксер-важковик високо оцінив успіх Олександра. 

Своє привітання Віталій Кличко опублікував у Telegram.

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Привітання від Віталія Кличка. Фото: Скриншот

За словами мера Києва, бій Олександра став блискучим успіхом в кар'єрі, адже Усик захистив у реванші всі свої титули в професійному боксі. Він став абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі. 

"Це був один з найочікуваніших реваншів в історії боксу. Дуже напружений і емоційний. Резонансний задовго до самої події. Особливо резонували піною російські "експерти" і "провісники"", — зазначив Кличко.

Він додав, що сьогоднішня перемога Олександра Усика — є перемогою України й тих, хто її захищає і тих, хто її прославляє.

Нагадаємо, портал Новини.LIVE провів пряму текстову онлайн трансляцію поєдинку Усик-Ф'юрі 2.

Також чергові перемогу здобув непереможний друг Усика, українець Даніель Лапін, який виграв у потужного француза.

Віталій Кличко COVID-паспорта Олександр Усик бокс Бій Усик — Ф'юрі

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