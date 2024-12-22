Мэр Киева Виталий Кличко отреагировал на победу Александра Усика

Два легендарных боксера: Виталий Кличко и Александр Усик. Фото: УНИАН

Мэр столицы Виталий Кличко поздравил с очередной победой на ринге Александра Усика. Легендарный боксер-тяжеловес высоко оценил успех Александра.

Свое поздравление Виталий Кличко опубликовал в Telegram.

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Поздравление от Виталия Кличко. Фото: Скриншот

По словам мэра Киева, бой Александра стал блестящим успехом в карьере, ведь Усик защитил в реванше все свои титулы в профессиональном боксе. Он стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

"Это был один из самых ожидаемых реваншей в истории бокса. Очень напряженный и эмоциональный. Резонансный задолго до самого события. Особенно резонировали пеной российские "эксперты" и "предсказатели"", — отметил Кличко.

Он добавил, что сегодняшняя победа Александра Усика является победой Украины и тех, кто ее защищает и тех, кто ее прославляет.

Напомним, портал Новини.LIVE провел прямую текстовую онлайн трансляцию поединка Усик-Фьюри 2.

Также очередную победу одержал непобедимый друг Усика, украинец Даниэль Лапин, выигравший у мощного француза.