Мэр Киева Виталий Кличко отреагировал на победу Александра Усика

Российские "предсказатели" бессильны — Кличко поздравил Усика
Мэр столицы Виталий Кличко поздравил с очередной победой на ринге Александра Усика. Легендарный боксер-тяжеловес высоко оценил успех Александра.
Свое поздравление Виталий Кличко опубликовал в Telegram.
Как Кличко описал победу Усика
По словам мэра Киева, бой Александра стал блестящим успехом в карьере, ведь Усик защитил в реванше все свои титулы в профессиональном боксе. Он стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.
"Это был один из самых ожидаемых реваншей в истории бокса. Очень напряженный и эмоциональный. Резонансный задолго до самого события. Особенно резонировали пеной российские "эксперты" и "предсказатели"", — отметил Кличко.
Он добавил, что сегодняшняя победа Александра Усика является победой Украины и тех, кто ее защищает и тех, кто ее прославляет.
Напомним, портал Новини.LIVE провел прямую текстовую онлайн трансляцию поединка Усик-Фьюри 2.
Также очередную победу одержал непобедимый друг Усика, украинец Даниэль Лапин, выигравший у мощного француза.
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