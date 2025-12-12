Гассієв хоче реваншу з Усиком за правилами вуличного бою

Мурат Гассієв після перемоги. Фото: Abbie Parr/Getty Images

Російський боксер Мурат Гассієв, який виступає під прапором Вірменії, торкнувся теми можливого протистояння з Олександром Усиком поза рамками професійного рингу.

Слова росіянина прозвучали на тлі майбутнього поєдинку з болгарином Кубратом Пулєвим і знову нагадали про давнє протистояння з українцем, повідомляє Instagram-акаунт IBA Pro Boxing.

Реклама

Читайте також:

Мурат Гассієв відзначив схожість життєвого досвіду та менталітету, підкресливши, що обидва боксери пройшли складний шлях до вершини. При цьому він окремо зазначив, що подібні порівняння не належать до поточного етапу кар'єри й скоріше мають теоретичний характер, ніж практичне значення.

Мурат Гассієв із чемпіонським поясом. Фото: Rich Schultz/Getty Images for Roc Nation Sports

Чому росіянин згадав про Усика

Інтерес до висловлювань Гассієва посилюється через його найближчий бій проти Кубрата Пулєва, який відбудеться 12 грудня. Болгарський боксер володіє регулярним титулом WBA, тоді як повноцінний пояс за цією версією належить Олександру Усику. Їхня минула зустріч відбулася 2018 року, і тоді українець переміг Гассієва у фіналі Всесвітньої боксерської суперсерії, що досі залишається важливою точкою відліку в кар'єрі обох.

"Я вважаю, що в нас з Усиком схожий характер та життєвий досвід. Такі речі формуються не на рингу, а задовго до професійного спорту. У вуличних бійках я завжди почувався впевнено і вважаю себе непереможним", — заявив росіянин.

Хто такий Мурат Гассієв

Це ексчемпіон світу в першій важкій вазі, найвідоміший за виступами в рамках Всесвітньої боксерської суперсерії. У 2018 році він став об'єднаним чемпіоном, володіючи поясами IBF та WBA, перемігши в турнірі низку найсильніших суперників.

Фінал WBSS проти Олександра Усика став ключовим моментом його кар'єри, після якого Гассієв перейшов у надважку вагу. На професійному рингу він здобув 32 перемоги, з яких 25 нокаутом, і продовжує виступи на високому рівні.

Нагадаємо, португальська "Бенфіка" шукає можливість підписати Михайла Мудрика, який за кілька місяців знову зможе грати.

Олег Саленко зробив заяву про гру "Динамо" під керівництвом Ігоря Костюка та дав пораду тренеру киян.