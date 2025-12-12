Гассиев хочет реванша с Усиком по правилам уличного боя

Мурат Гассиев после победы. Фото: Abbie Parr/Getty Images

Российский боксер Мурат Гассиев, выступающий под флагом Армении, затронул тему возможного противостояния с Александром Усиком вне рамок профессионального ринга.

Слова россиянина прозвучали на фоне предстоящего поединка с болгарином Кубратом Пулевым и вновь напомнили о давнем противостоянии с украинцем, сообщает Instagram-аккаунт IBA Pro Boxing.

Мурат Гассиев отметил сходство жизненного опыта и менталитета, подчеркнув, что оба боксера прошли сложный путь к вершине. При этом он отдельно указал, что подобные сравнения не относятся к текущему этапу карьеры и скорее носят теоретический характер, чем практическое значение.

Мурат Гассиев с чемпионским поясом. Фото: Rich Schultz/Getty Images for Roc Nation Sports

Почему россиянин вспомнил об Усике

Интерес к высказываниям Гассиева усиливается из-за его ближайшего боя против Кубрата Пулева, который состоится 12 декабря. Болгарский боксер владеет регулярным титулом WBA, тогда как полноценный пояс по этой версии принадлежит Александру Усику. Их прошлая встреча произошла в 2018 году, и тогда украинец победил Гассиева в финале Всемирной боксерской суперсерии, до сих пор остается важной точкой отсчета в карьере обоих.

"Я считаю, что у нас с Усиком похожий характер и жизненный опыт. Такие вещи формируются не на ринге, а задолго до профессионального спорта. В уличных драках я всегда чувствовал себя уверенно и считаю себя непобедимым", — заявил россиянин.

Кто такой Мурат Гассиев

Это экс-чемпион мира в первом тяжелом весе, наиболее известный по выступлениям в рамках Всемирной боксерской суперсерии. В 2018 году он стал объединенным чемпионом, владея поясами IBF и WBA, победив в турнире ряд сильнейших соперников.

Финал WBSS против Александра Усика стал ключевым моментом его карьеры, после которого Гассиев перешел в супертяжелый вес. На профессиональном ринге он одержал 32 победы, из которых 25 нокаутом, и продолжает выступления на высоком уровне.

