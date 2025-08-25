У Босфорі зник російський плавець під час міжнародного запливу

Микола Свєчніков. Фото: росЗМІ

В Туреччині відбувся 37-й заплив через Босфор, який цього року перепливали три тисячі атлетів. Цього разу не фінішував лише російський спортсмен.

Не доплив до фінішу 29-річний російський плавець Микола Свєчніков, повідомили росЗМІ.

Російський плавець пропав у Босфорі

Свєчніков став єдиним, хто не дістався фінішу із всіх трьох тисяч спортсменів із 81 країни.

Маршрут проходив у Стамбулі, де учасники долали дистанцію між європейською та азійською частинами міста.

Свєчніков є майстром спорту з плавання та уродженцем Москви, де маж власну школу плавання, мав значний досвід. Тому в Росії вважають його зникнення особливо загадковим.

Про інцидент повідомили організаторів і стамбульську поліцію одразу після завершення запливу, і пошуки розпочалися 24 серпня о 16:00 за місцевим часом. Наразі до операції залучили співробітників берегової охорони, які обстежують акваторію Босфору.

Станом на ранок 25 серпня доля спортсмена залишається невідомою, а пошуки тривають у складних умовах через сильний морський рух і можливі течії.

Серед можливих причин зникнення розглядаються технічні труднощі, проблеми зі здоров’ям або вплив природних факторів.

