В Босфоре исчез российский пловец во время международного заплыва

Николай Свечников. Фото: росСМИ

В Турции состоялся 37-й заплыв через Босфор, который в этом году переплывали три тысячи атлетов. На этот раз не финишировал только российский спортсмен.

Не доплыл до финиша 29-летний российский пловец Николай Свечников, сообщили росСМИ.

Реклама

Читайте также:

Российский пловец пропал в Босфоре

Свечников стал единственным, кто не добрался до финиша из всех трех тысяч спортсменов из 81 страны.

Маршрут проходил в Стамбуле, где участники преодолевали дистанцию между европейской и азиатской частями города.

Свечников является мастером спорта по плаванию и уроженцем Москвы, где имел собственную школу плавания, у него был значительный опыт. Поэтому в России считают его исчезновение особенно загадочным.

Об инциденте сообщили организаторам и стамбульской полиции сразу после завершения заплыва, и поиски начались 24 августа в 16:00 по местному времени. Сейчас к операции привлекли сотрудников береговой охраны, которые обследуют акваторию Босфора.

По состоянию на утро 25 августа судьба спортсмена остается неизвестной, а поиски продолжаются в сложных условиях из-за сильного морского движения и возможных течений.

Среди возможных причин исчезновения рассматриваются технические трудности, проблемы со здоровьем или влияние природных факторов.

Напомним, ранее Александр Усик с другими звездами спорта поддержали бригаду Нацгвардии "Хартия".

Сборная Украины по художественной гимнастике сенсационно выиграла чемпионат мира в Рио.