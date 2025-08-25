Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelГороскопАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Российский пловец пропал без вести во время заплыва через Босфор

Российский пловец пропал без вести во время заплыва через Босфор

Ua ru
Дата публикации 25 августа 2025 08:03
В Босфоре исчез российский пловец во время международного заплыва
Николай Свечников. Фото: росСМИ

В Турции состоялся 37-й заплыв через Босфор, который в этом году переплывали три тысячи атлетов. На этот раз не финишировал только российский спортсмен.

Не доплыл до финиша 29-летний российский пловец Николай Свечников, сообщили росСМИ.

Реклама
Читайте также:

Российский пловец пропал в Босфоре

Свечников стал единственным, кто не добрался до финиша из всех трех тысяч спортсменов из 81 страны.

Маршрут проходил в Стамбуле, где участники преодолевали дистанцию между европейской и азиатской частями города.

Свечников является мастером спорта по плаванию и уроженцем Москвы, где имел собственную школу плавания, у него был значительный опыт. Поэтому в России считают его исчезновение особенно загадочным.

Об инциденте сообщили организаторам и стамбульской полиции сразу после завершения заплыва, и поиски начались 24 августа в 16:00 по местному времени. Сейчас к операции привлекли сотрудников береговой охраны, которые обследуют акваторию Босфора.

По состоянию на утро 25 августа судьба спортсмена остается неизвестной, а поиски продолжаются в сложных условиях из-за сильного морского движения и возможных течений.

Среди возможных причин исчезновения рассматриваются технические трудности, проблемы со здоровьем или влияние природных факторов.

Напомним, ранее Александр Усик с другими звездами спорта поддержали бригаду Нацгвардии "Хартия".

Сборная Украины по художественной гимнастике сенсационно выиграла чемпионат мира в Рио.

Турция смерть россияне плавание пропавшие без вести
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации