Головна Спорт Українські атлети виступили проти змагань з росіянами — відео

Українські атлети виступили проти змагань з росіянами — відео

Ua ru
Дата публікації: 24 серпня 2025 17:42
Українські спортсмени виступили проти допуску росіян до Олімпійських ігор-2026
Влада Алексіїва. Фото: кадр з відео

Деякі міжнародні спортивні федерації поступово відкривають росіянам доступ до міжнародних турнірів. Наразі є два шляхи — нейтральний статус у росіян, або їм взагалі можуть повернути прапор та символіку.

Проти будь-якого доступу виступили українські атлети, відео з якими опублікувало Міністерство молоді та спорту.

Читайте також:

Як українці ставляться до росіян

Спортсмени, серед яких олімпійський призер з гімнастики Олег Верняєв, призерка Парижу із артистичного плавання Влада Алексіїва, титулованний боєць тайського боксу та військовий Олег Приймачов, і представниця збірної України з ампфутболу Ольга Бенда публічно звернулись до світу.

Вони наголосили, що зимові Олімпійські ігри мають буди прикладом єдності світу, а не майданчиком для країни-агресора чи тих хто прикривається під нейтральним статусом.

"Зірки українського спорту — проти участі росіян чи так званих "нейтральних" спортсменів в міжнародних змаганнях. Їх голос, їх особисті історії — як нагадування всьому світу про те, через які важкі випробування проходять вони задля головної мети — звучання національного гімну на чемпіонатах Європи, світу та Олімпіадах", — йдеться в повідомленні Мінмолоді та спорту.

Нагадаємо, раніше Олександр Усик, Дар'я Білодід, Андрій Шевченко взяли участь в допомозі відомій бригаді Нацгвардії.

Лідер збірної України з веслування Людмила Лузан виграла рекордну золоту медаль на чемпіонатах світу.

