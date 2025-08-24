Українські спортсмени виступили проти допуску росіян до Олімпійських ігор-2026

Влада Алексіїва. Фото: кадр з відео

Деякі міжнародні спортивні федерації поступово відкривають росіянам доступ до міжнародних турнірів. Наразі є два шляхи — нейтральний статус у росіян, або їм взагалі можуть повернути прапор та символіку.

Проти будь-якого доступу виступили українські атлети, відео з якими опублікувало Міністерство молоді та спорту.

Спортсмени, серед яких олімпійський призер з гімнастики Олег Верняєв, призерка Парижу із артистичного плавання Влада Алексіїва, титулованний боєць тайського боксу та військовий Олег Приймачов, і представниця збірної України з ампфутболу Ольга Бенда публічно звернулись до світу.

Вони наголосили, що зимові Олімпійські ігри мають буди прикладом єдності світу, а не майданчиком для країни-агресора чи тих хто прикривається під нейтральним статусом.

"Зірки українського спорту — проти участі росіян чи так званих "нейтральних" спортсменів в міжнародних змаганнях. Їх голос, їх особисті історії — як нагадування всьому світу про те, через які важкі випробування проходять вони задля головної мети — звучання національного гімну на чемпіонатах Європи, світу та Олімпіадах", — йдеться в повідомленні Мінмолоді та спорту.

