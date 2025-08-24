Украинские спортсмены выступили против допуска россиян к Олимпийским играм-2026

Влада Алексеева. Фото: кадр из видео

Некоторые международные спортивные федерации постепенно открывают россиянам доступ к международным турнирам. Сейчас есть два пути — нейтральный статус у россиян, или им вообще могут вернуть флаг и символику.

Против любого доступа выступили украинские атлеты, видео с которыми опубликовало Министерство молодежи и спорта.

Спортсмены, среди которых олимпийский призер по гимнастике Олег Верняев, призер Парижа по артистическому плаванию Влада Алексеева, титулованный боец тайского бокса и военный Олег Приймачев, и представительница сборной Украины по ампфутболу Ольга Бенда публично обратились к миру.

Они отметили, что зимние Олимпийские игры должны быть примером единства мира, а не площадкой для страны-агрессора или тех, кто прикрывается под нейтральным статусом.

"Звезды украинского спорта — против участия россиян или так называемых "нейтральных" спортсменов в международных соревнованиях. Их голос, их личные истории — как напоминание всему миру о том, через какие тяжелые испытания проходят они ради главной цели — звучание национального гимна на чемпионатах Европы, мира и Олимпиадах", — говорится в сообщении Минмолодежи и спорта.

