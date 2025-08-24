Видео
Главная Спорт Украинские атлеты выступили против соревнований с россиянами

Украинские атлеты выступили против соревнований с россиянами

Дата публикации 24 августа 2025 17:42
Украинские спортсмены выступили против допуска россиян к Олимпийским играм-2026
Влада Алексеева. Фото: кадр из видео

Некоторые международные спортивные федерации постепенно открывают россиянам доступ к международным турнирам. Сейчас есть два пути — нейтральный статус у россиян, или им вообще могут вернуть флаг и символику.

Против любого доступа выступили украинские атлеты, видео с которыми опубликовало Министерство молодежи и спорта.

Читайте также:

Как украинцы относятся к россиянам

Спортсмены, среди которых олимпийский призер по гимнастике Олег Верняев, призер Парижа по артистическому плаванию Влада Алексеева, титулованный боец тайского бокса и военный Олег Приймачев, и представительница сборной Украины по ампфутболу Ольга Бенда публично обратились к миру.

Они отметили, что зимние Олимпийские игры должны быть примером единства мира, а не площадкой для страны-агрессора или тех, кто прикрывается под нейтральным статусом.

"Звезды украинского спорта — против участия россиян или так называемых "нейтральных" спортсменов в международных соревнованиях. Их голос, их личные истории — как напоминание всему миру о том, через какие тяжелые испытания проходят они ради главной цели — звучание национального гимна на чемпионатах Европы, мира и Олимпиадах", — говорится в сообщении Минмолодежи и спорта.

Напомним, ранее Александр Усик, Дарья Белодед, Андрей Шевченко приняли участие в помощи известной бригаде Нацгвардии.

Лидер сборной Украины по гребле Людмила Лузан выиграла рекордную золотую медаль на чемпионатах мира.

санкции Олег Верняев МОК российские спортсмены Олимпийские игры-2026
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
