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Головна Спорт Росію не допустили до молодіжного ЧС-2027 з хокею

Росію не допустили до молодіжного ЧС-2027 з хокею

Ua ru
15 листопада 2026 23:53
Росію відсторонили від участі у молодіжному чемпіонаті світу-2027 з хокею Reuters
Предстаник збірнох РФ з хокею. Фото: Reuters

Міжнародна федерація хокею (IIHF) офіційно заявила, що вирішила не допускати молодіжну збірну Росії (U20) на чемпіонат світу, який розпочнеться вже в кінці грудня. Водночас Канада залишиться країною-господаркою турніру.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт організації.

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Що сказали в IIHF про недопущення збірної РФ

В організації заявили, що остаточне рішення щодо проведення молодіжного чемпіонату світу Рада IIHF ухвалила після позиції уряду Канади. Зокрема, канадська влада заявила про відмову видавати хокеїстам з РФ візи для участі у чемпіонаті світу U20. Причому там уточнили, що гравці, які вже мають канадські візи, теж не зможуть виступити на турнірі і в тому числі під "нейтральним" прапором.

"Після ретельної оцінки можливих альтернативних варіантів Рада ІІХФ ухвалила рішення, що Канада залишиться країною-господаркою, а турнір відбудеться з 26 грудня 2026 року до 5 січня 2027 року в Едмонтонканаі та Ред-Дірі", — йдеться у повідомленні.

В IIHF додали, що усі національні хокейні федерації, які беруть участь у змаганнях, були поінформовані. Оновлений розклад як молодіжного чемпіонату світу, так і чемпіонату світу U20 у дивізіоні I групи A буде опубліковано найближчим часом.

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Як повідомляли Новини.LIVE, 8 листопада стало відомо про можливе повернення збірної Росії на молодіжний чемпіонат світу з хокею-2027. Зокрема, після рішення Спортивного артбітражного суду росіянам попередньо відведи місце Норвегії в елітному дивізіоні. Однак Швейцарія заявила про відмову грати проти росіян, а Канада виступила проти допуску росіян на турнір.

Також ми писали, що була також інформація про загрозу виключення збірної України з елітного дивізіону чемпіонату світу з хокею.

санкції проти Росії спорт Хокей Росія спортсмени
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард

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