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Главная Спорт Россию не допустили к участию молодежном ЧМ-2027 по хоккею

Россию не допустили к участию молодежном ЧМ-2027 по хоккею

Ua ru
15 ноября 2026 23:53
Россию отстранили от участия в юношеском чемпионате мира по хоккею 2027 года Reuters
Игрок сборной РФ по хоккею. Фото: Reuters

Международная федерация хоккея (IIHF) официально заявила, что приняла решение не допускать юношескую сборную России (U20) к участию в чемпионате мира, который начнётся уже в конце декабря. При этом Канада останется страной-хозяйкой турнира.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт организации.

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Что сказали в IIHF о недопуске сборной РФ

В организации заявили, что окончательное решение о проведении юношеского чемпионата мира Совет IIHF принял после того, как стало известно о позиции правительства Канады. В частности, канадские власти заявили об отказе выдавать хоккеистам из РФ визы для участия в чемпионате мира U20. При этом там уточнили, что игроки, уже имеющие канадские визы, также не смогут выступить на турнире, в том числе под "нейтральным" флагом.

"После тщательной оценки возможных альтернативных вариантов Совет ИИХФ принял решение, что Канада останется страной-хозяйкой, а турнир пройдет с 26 декабря 2026 года по 5 января 2027 года в Эдмонтоне и Ред-Дире", — говорится в сообщении.

В IIHF добавили, что все национальные хоккейные федерации, участвующие в соревнованиях, были проинформированы. Обновлённое расписание как юношеского чемпионата мира, так и чемпионата мира U20 в дивизионе I группы A будет опубликовано в ближайшее время.

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Как сообщали Новини.LIVE, 8 ноября стало известно о возможном возвращении сборной России на юношеский чемпионат мира по хоккею-2027. В частности, после решения Спортивного арбитражного суда россиянам предварительно отвели место Норвегии в элитном дивизионе. Однако Швейцария заявила об отказе играть против россиян, а Канада выступила против допуска россиян на турнир.

Также мы писали, что появилась информация об угрозе исключения сборной Украины из элитного дивизиона чемпионата мира по хоккею.

санкции против России спорт Хоккей Россия спортсмены
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард

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