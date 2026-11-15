Игрок сборной РФ по хоккею. Фото: Reuters

Международная федерация хоккея (IIHF) официально заявила, что приняла решение не допускать юношескую сборную России (U20) к участию в чемпионате мира, который начнётся уже в конце декабря. При этом Канада останется страной-хозяйкой турнира.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт организации.

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Что сказали в IIHF о недопуске сборной РФ

В организации заявили, что окончательное решение о проведении юношеского чемпионата мира Совет IIHF принял после того, как стало известно о позиции правительства Канады. В частности, канадские власти заявили об отказе выдавать хоккеистам из РФ визы для участия в чемпионате мира U20. При этом там уточнили, что игроки, уже имеющие канадские визы, также не смогут выступить на турнире, в том числе под "нейтральным" флагом.

"После тщательной оценки возможных альтернативных вариантов Совет ИИХФ принял решение, что Канада останется страной-хозяйкой, а турнир пройдет с 26 декабря 2026 года по 5 января 2027 года в Эдмонтоне и Ред-Дире", — говорится в сообщении.

В IIHF добавили, что все национальные хоккейные федерации, участвующие в соревнованиях, были проинформированы. Обновлённое расписание как юношеского чемпионата мира, так и чемпионата мира U20 в дивизионе I группы A будет опубликовано в ближайшее время.

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