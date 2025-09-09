Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Ротань пояснив, навіщо Полісся підписало гравця Динамо

Ротань пояснив, навіщо Полісся підписало гравця Динамо

Ua ru
Дата публікації: 9 вересня 2025 09:42
Ротань пояснив майбутню роль Брагару у Поліссі
Руслан Ротань під час матчу. Фото: пресслужба "Динамо"

Головний тренер житомирського "Полісся" Руслан Ротань прокоментував оренду півзахисника Максима Брагару, який до кінця сезону виступатиме за клуб із Житомира.

Наставник нагадав, що раніше вже працював із футболістом у молодіжній та олімпійській збірних України, повідомляє пресслужба клубу.

Реклама
Читайте також:

Руслан Ротань відверто зауважив, що Максим Брагару здатний додати команді варіативності, користуючись своєю універсальністю. Гравець може діяти як на фланзі атаки, так і закривати позиції в центрі поля або навіть в обороні. Такий функціонал, на думку Ротаня, робить його цінним підсиленням для нового колективу.

Максим Брагару
Максим Брагару на презентації в новому клубі. Фото: instagram.com/fcpolissya/

Плани Ротаня на новачка

Тренер наголосив, що розраховує використовувати Брагару насамперед на позиції вінгера, де футболіст найкраще розкриває свої якості. Водночас наставник зауважив, що новачок здатен підлаштовуватися під різні тактичні завдання команди.

"Максим універсальний і може допомогти нам у найрізноманітніших ситуаціях. Його робота на фланзі буде важлива для нашої атаки, але якщо знадобиться, то він готовий зіграти та на інших позиціях. Упевнений, Брагару стане корисним елементом нашої системи та додасть команді гнучкості", — пояснив Ротань.

Нагадаємо, колишній футболіст молодіжної збірної України Артем Фаворов назвав причину зміни громадянства.

У голкіпера збірної України Андрія Луніна немає майбутнього в мадридському "Реалі", клуб остаточно вирішив долю воротаря.

спорт футбол Руслан Ротань Полісся Максим Брагару
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації