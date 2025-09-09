Ротань пояснив майбутню роль Брагару у Поліссі

Руслан Ротань під час матчу. Фото: пресслужба "Динамо"

Головний тренер житомирського "Полісся" Руслан Ротань прокоментував оренду півзахисника Максима Брагару, який до кінця сезону виступатиме за клуб із Житомира.

Наставник нагадав, що раніше вже працював із футболістом у молодіжній та олімпійській збірних України, повідомляє пресслужба клубу.

Руслан Ротань відверто зауважив, що Максим Брагару здатний додати команді варіативності, користуючись своєю універсальністю. Гравець може діяти як на фланзі атаки, так і закривати позиції в центрі поля або навіть в обороні. Такий функціонал, на думку Ротаня, робить його цінним підсиленням для нового колективу.

Максим Брагару на презентації в новому клубі. Фото: instagram.com/fcpolissya/

Плани Ротаня на новачка

Тренер наголосив, що розраховує використовувати Брагару насамперед на позиції вінгера, де футболіст найкраще розкриває свої якості. Водночас наставник зауважив, що новачок здатен підлаштовуватися під різні тактичні завдання команди.

"Максим універсальний і може допомогти нам у найрізноманітніших ситуаціях. Його робота на фланзі буде важлива для нашої атаки, але якщо знадобиться, то він готовий зіграти та на інших позиціях. Упевнений, Брагару стане корисним елементом нашої системи та додасть команді гнучкості", — пояснив Ротань.

