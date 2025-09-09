Ротань удивил признанием о причинах трансфера Брагару

Ротань объяснил, зачем Полесье подписало игрока Динамо
Главный тренер житомирского "Полесья" Руслан Ротань прокомментировал аренду полузащитника Максима Брагару, который до конца сезона будет выступать за клуб из Житомира.
Наставник напомнил, что ранее уже работал с футболистом в молодежной и олимпийской сборных Украины, сообщает пресс-служба клуба.
Руслан Ротань откровенно отметил, что Максим Брагару способен добавить команде вариативности за счет своей универсальности. Игрок может действовать как на фланге атаки, так и закрывать позиции в центре поля или даже в обороне. Такой функционал, по мнению Ротаня, делает его ценным усилением для нового коллектива.
Планы Ротаня на новичка
Тренер подчеркнул, что рассчитывает использовать Брагару прежде всего на позиции вингера, где футболист лучше всего раскрывает свои качества. В то же время наставник отметил, что новичок способен подстраиваться под разные тактические задачи команды.
"Максим универсален и может помочь нам в самых разных ситуациях. Его работа на фланге будет важна для нашей атаки, но если понадобится, то он готов сыграть и на других позициях. Уверен, Брагару станет полезным элементом нашей системы и добавит команде гибкости", — объяснил Ротань.
