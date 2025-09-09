Ротань удивил признанием о причинах трансфера Брагару

Руслан Ротань во время матча. Фото: пресс-служба "Динамо"

Главный тренер житомирского "Полесья" Руслан Ротань прокомментировал аренду полузащитника Максима Брагару, который до конца сезона будет выступать за клуб из Житомира.

Наставник напомнил, что ранее уже работал с футболистом в молодежной и олимпийской сборных Украины, сообщает пресс-служба клуба.

Руслан Ротань откровенно отметил, что Максим Брагару способен добавить команде вариативности за счет своей универсальности. Игрок может действовать как на фланге атаки, так и закрывать позиции в центре поля или даже в обороне. Такой функционал, по мнению Ротаня, делает его ценным усилением для нового коллектива.

Максим Брагару на презентации в новом клубе. Фото: instagram.com/fcpolissya/

Планы Ротаня на новичка

Тренер подчеркнул, что рассчитывает использовать Брагару прежде всего на позиции вингера, где футболист лучше всего раскрывает свои качества. В то же время наставник отметил, что новичок способен подстраиваться под разные тактические задачи команды.

"Максим универсален и может помочь нам в самых разных ситуациях. Его работа на фланге будет важна для нашей атаки, но если понадобится, то он готов сыграть и на других позициях. Уверен, Брагару станет полезным элементом нашей системы и добавит команде гибкости", — объяснил Ротань.

