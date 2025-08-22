Ротань розповів, за що похвалив Полісся після розгрому

Тренер Руслан Ротань під час матчу. Фото: instagram.com/fcpolissya/

У першому матчі плей-оф кваліфікації Ліги конференцій житомирське "Полісся" зазнало поразки від "Фіорентини" з розгромним рахунком 0:3. Італійський клуб реалізував практично всі свої моменти, показавши високий рівень гри.

Наставник "Полісся" після гри мав розчарований вигляд, проте знайшов у собі сили підтримати гравців, повідомляє пресслужба клубу.

Головний тренер української команди Руслан Ротань зазначив, що суперник останніми роками стабільно виступає на топ-рівні в Європі. Саме це і стало визначальним фактором результату зустрічі.

Олександр Назаренко (праворуч) бореться із суперником. Фото: instagram.com/fcpolissya/

Що сказав Ротань після гри

За словами наставника, його футболісти намагалися нав'язати боротьбу та заслужили більше, ніж велику поразку. Однак реалізувати свої моменти у "Полісся" так і не вийшло, і різниця в класі виявилася вирішальною.

"Фіорентина вже двічі доходила до фіналу Ліги конференцій і прекрасно розуміє, як грати на цьому рівні. Ми бачили їхню майстерність у всіх епізодах. Але я хочу підкреслити, що мої гравці старалися та показали характер. Так, ми програли, але я впевнений, що такі матчі роблять команду сильнішою", — заявив Ротань.

Зустріч-відповідь між "Фіорентиною" та "Поліссям" відбудеться 28 серпня у Флоренції. Переможець протистояння вийде до групового етапу Ліги конференцій.

Нагадаємо, одночасно з "Поліссям" програло своєму суперникові й київське "Динамо", головному тренеру команди Олександру Шовковському загрожує звільнення.

Один із найперспективніших молодих футболістів України надовго вибув з ладу через перелом, який був отриманий у тренажерному залі.