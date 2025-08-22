Ротань рассказал, за что похвалил Полесье после разгрома

Тренер Руслан Ротань во время матча. Фото: instagram.com/fcpolissya/

В первом матче плей-офф квалификации Лиги конференций житомирское "Полесье" потерпело поражение от "Фиорентины" с разгромным счетом 0:3. Итальянский клуб реализовал практически все свои моменты, показав высокий уровень игры.

Наставник "Полесья" после игры выглядел разочарованным, но нашел в себе силы поддержать игроков, сообщает пресс-служба клуба.

Реклама

Читайте также:

Главный тренер украинской команды Руслан Ротань отметил, что соперник в последние годы стабильно выступает на топ-уровне в Европе. Именно это и стало определяющим фактором исхода встречи.

Александр Назаренко (справа) борется с соперником. Фото: instagram.com/fcpolissya/

Что сказал Ротань после игры

По словам наставника, его футболисты старались навязать борьбу и заслужили больше, чем крупное поражение. Однако реализовать свои моменты у "Полесья" так и не получилось, и разница в классе оказалась решающей.

"Фиорентина уже дважды доходила до финала Лиги конференций и прекрасно понимает, как играть на этом уровне. Мы видели их мастерство во всех эпизодах. Но я хочу подчеркнуть, что мои игроки старались и показали характер. Да, мы проиграли, но я уверен, что такие матчи делают команду сильнее", — заявил Ротань.

Ответная встреча между "Фиорентиной" и "Полесьем" состоится 28 августа во Флоренции. Победитель противостояния выйдет в групповой этап Лиги конференций.

Напомним, одновременно с "Полесье" проиграло своему сопернику и киевское "Динамо", главному тренеру команды Александру Шовковскому грозит увольнение.

Один из самых перспективных молодых футболистов Украины надолго выбыл из строя из-за перелома, который был получен в тренажерном зале.