Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelГороскопАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Ротань объяснил разгром Полесья в Лиге конференций

Ротань объяснил разгром Полесья в Лиге конференций

Ua ru
Дата публикации 22 августа 2025 08:49
Ротань рассказал, за что похвалил Полесье после разгрома
Тренер Руслан Ротань во время матча. Фото: instagram.com/fcpolissya/

В первом матче плей-офф квалификации Лиги конференций житомирское "Полесье" потерпело поражение от "Фиорентины" с разгромным счетом 0:3. Итальянский клуб реализовал практически все свои моменты, показав высокий уровень игры.

Наставник "Полесья" после игры выглядел разочарованным, но нашел в себе силы поддержать игроков, сообщает пресс-служба клуба. 

Реклама
Читайте также:

Главный тренер украинской команды Руслан Ротань отметил, что соперник в последние годы стабильно выступает на топ-уровне в Европе. Именно это и стало определяющим фактором исхода встречи. 

Александр Назаренко
Александр Назаренко (справа) борется с соперником. Фото: instagram.com/fcpolissya/

Что сказал Ротань после игры

По словам наставника, его футболисты старались навязать борьбу и заслужили больше, чем крупное поражение. Однако реализовать свои моменты у "Полесья" так и не получилось, и разница в классе оказалась решающей.

"Фиорентина уже дважды доходила до финала Лиги конференций и прекрасно понимает, как играть на этом уровне. Мы видели их мастерство во всех эпизодах. Но я хочу подчеркнуть, что мои игроки старались и показали характер. Да, мы проиграли, но я уверен, что такие матчи делают команду сильнее", — заявил Ротань.

Ответная встреча между "Фиорентиной" и "Полесьем" состоится 28 августа во Флоренции. Победитель противостояния выйдет в групповой этап Лиги конференций.

Напомним, одновременно с "Полесье" проиграло своему сопернику и киевское "Динамо", главному тренеру команды Александру Шовковскому грозит увольнение

Один из самых перспективных молодых футболистов Украины надолго выбыл из строя из-за перелома, который был получен в тренажерном зале. 

спорт футбол Лига Конференций Руслан Ротань Фиорентина Полесье
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации