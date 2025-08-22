Полесье проиграло Фиорентине в первом матче плей-офф квалификации Лиги конференций

Матч "Полесье" — "Фиорентина". Фото: "Полесье"

В первом матче плей-офф квалификации Лиги конференций житомирское "Полесье" принимало итальянскую "Фиорентину". Соперником команды Руслана Ротаня стал полуфиналист прошлого сезона ЛК.

Поскольку от "Полесья" ничего не ожидали, поэтому и поражение не удивило, сообщил портал Новини.LIVE.

"Полесье" уступило несмотря на тайм в большинстве

Житомирцев шокировали уже на 8-й минуте матча. Кин пробил из-за пределов штрафной площадки под ближнюю стойку ворот. Кудрик должен был отражать удар, но стал автором автогола, когда мяч отлетел от него.

После пропущенного гола "Полесье" продолжило защищаться, поскольку им было трудно атаковать. Даже, были проблемы с тем, чтобы перейти половину поля.

На 32-й минуте "Фиорентина" забила во второй раз — Госенс замкнул отскок на дальней штанге.

Второй пропущенный гол все же стал причиной того, что "Полесье" начало атаковать. Моменты появлялись у Филипова и Назаренко.

В конце первого тайма Кин заработал прямую красную карточку за удар локтем Сарапия и оставил "Фиорентину" в меньшинстве.

Во втором тайме, несмотря на преимущество в одного игрока, "Полесье" продолжало навешивать и простреливать в штрафную площадку соперника, что не давало результата.

Однако на 69-й минуте Гудмундссон в контратаке переиграл защиту и вратаря "Полесья", забив третий гол. Когда счет стал разгромным, "фиалки" спокойно довели игру до победы.

"Полесье" — "Фиорентина" — 0:3

Голы: Кудрик (аг), 8, Госенс, 32, Гудмундссон, 69

"Полесье": Кудрик — Кравченко, Чоботенко (Бескоровайный, 83), Сарапий (Виале, 83), Корнийчук (Гонсалвеш, 60) — Леднев, Бабенко, Андриевский (Коста, 76) — Гуцуляк, Филиппов (Гайдучик, 60), Назаренко

"Фиорентина": де Хеа — Комуццо, Понграчич, Раньери (Вити, 86) — Додо, Зом (Сабири, 77), Фаджоли, Госенс (Паризи, 76) — Ндур (Фаццини, 86), Кин, Гудмундссон (Джеко, 70)

Предупреждения: Корнийчук — Госенс

Удаление: Кин, 44.

