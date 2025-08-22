Полісся програло Фіорентині у першому матчі плей-оф кваліфікації Ліги конференцій

Матч "Полісся" — "Фіорентина". Фото: "Полісся"

У першому матчі плей-оф кваліфікації Ліги конференцій житомирське "Полісся" приймало італійську "Фіорентину". Суперником команди Руслана Ротаня став півфіналіст минулого сезону ЛК.

Оскільки від "Полісся" нічого не очікували, тому й поразка не здивувала, повідомив портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

"Полісся" поступилося попри тайм в більшості

Житомирян шокували вже на 8-й хвилині матчу. Кін пробив з-за меж штрафного майданчику під ближню стійку воріт. Кудрик мав відбивати удар, але став автором автогола, коли м’яч відлетів від нього.

Після пропущеного голу "Полісся" продовжило захищатися, оскільки їм було важко атакувати. Навіть, були проблеми з тим, щоб перейти половину поля.

На 32-й хвилині "Фіорентина" забила вдруге — Госенс замкнув відскок на дальній штанзі.

Другий пропущений гол все ж став причиною того, що "Полісся" почало атакувати. Моменти з’являлися у Філіпова та Назаренка.

Наприкінці першого тайму Кін заробив пряму червону картку за удар ліктем Сарапія та залишив "Фіорентину" в меншості.

У другому таймі, попри перевагу в одного гравця, "Полісся" продовжувало навішувати та прострілювати в штрафний майданчик суперника, що не давало результату.

Проте на 69-й хвилині Гудмундссон у контратаці переграв захист і воротаря "Полісся", забивши третій гол. Коли рахунок став розгромним, "фіалки" покійно довели гру до перемоги.

"Полісся" — "Фіорентина" — 0:3

Голи: Кудрик (аг), 8, Госенс, 32, Гудмундссон, 69

"Полісся": Кудрик — Кравченко, Чоботенко (Бескоровайний, 83), Сарапій (Віктор Далстелла Віале, 83), Корнійчук (Перейра Гонсалвеш, 60) — Лєднєв, Бабенко, Андрієвський (Коста, 76) — Гуцуляк, Філіппов (Гайдучик, 60), Назаренко

"Фіорентина": де Хеа — Комуццо, Понграчич, Раньєрі (Віті, 86) — Додо, Зом (Сабірі, 77), Фаджолі, Госенс (Парізі, 76) — Ндур (Фацціні, 86), Кін, Гудмундссон (Джеко, 70)

Попередження: Корнійчук — Госенс

Вилучення: Кін, 44.

Нагадаємо, раніше талановитий український футболіст отримав важку травму перед чемпіонатом світу.

Нікола Оліслагерс розповіла про перемогу на турнірі в Лозанні, де без медалей залишились Ярослава Магучіх та Юлія Левченко.

Українська світова рекордсменка з плавання показала себе в купальнику.