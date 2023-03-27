Ротань розповів, що чекає на збірну України в найближчі місяці

Молодий фахівець пояснив, який команда мала план на гру

Виконувач обов'язків головного тренера збірної України Руслан Ротань поділився думкою про гру своїх підопічних у матчі обора на Євро-2024 проти Англії.

"Синьо-жовті" поступилися на виїзді з рахунком 0:2, нагадує офіційний сайт Української Асоціації футболу (УАФ).

Вболівальники збірної України виявилися національній команді вражаючою підтримкою, але це не врятувало підопічних Руслана Ротаня від поразки. "Синьо-жовті" розпочали відбір на чемпіонат Європи з виїзного фіаско. Вони практично не створили моменти біля воріт Джордана Пікфорда.

План на гру збірної України

Руслан Ротань назвав критичний момент у поєдинку проти Англії. Українці "не дотягнули" до перерви, пропустивши два голи наприкінці першого тайму.

"Коли пропускаєш голи в роздягальню, то вже психологічно треба по-іншому налаштовуватись. Суперник зробив наше завдання дуже складним, адже ми розуміли, хто нам протистояв.

Наші футболісти заслуговують на більше. У нас дуже хороша команда, потрібен час. Збірна України здатна демонструвати зовсім інші результати", — заявив Руслан Ротань.

Завдання збірної України

Молодий фахівець поскаржився на складну логістику. У збірної України йде доба на те, щоб дістатися місця проведення виїзного матчу. Завдання команди ускладнилося, проте тренери та футболісти зроблять усе можливе для її виконання.

"Ми чудово розуміли, що перші хвилини у першому таймі будуть для нас складними, збірна Англії нас пресуватиме, активно накриватиме, даватиме мало часу на роботу з м'ячем. У першому таймі потрібно було просто витримати цей тиск, добре контролювати м'яч.

І саме була ідея у другому таймі, що Циганков, який справді у чудовій формі, мав вийти та зробити результат своїми успішними діями. Але, на жаль, ці моменти та плани не сходяться. Можна по-різному це оцінювати. Але це було моє рішення, я його ухвалив", — розповів Руслан Ротань.

Нагадаємо, півзахисник збірної України Руслан Маліновський назвав причини поразки від Англії у кваліфікації на Євро-2024.

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