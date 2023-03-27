Ротань рассказал, что ждет сборную Украины в ближайшие месяцы
Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Руслан Ротань поделился мнением об игре своих подопечных в матче обора на Евро-2024 против Англии.
"Сине-желтые" уступили на выезде со счетом 0:2, напоминает официальный сайт Украинской Ассоциации футбола (УАФ).
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Болельщики сборной Украины оказались национальной команде впечатляющую поддержку, но это не спасло подопечных Руслана Ротаня от поражения. "Сине-желтые" начали отбор на чемпионат Европы с выездного фиаско. Они практически не создали моменты у ворот Джордана Пикфорда.
План на игру сборной Украины
Руслан Ротань назвал критический момент в поединке против Англии. Украинцы "не дотянули" до перерыва, пропустив два гола в конце первого тайма.
"Когда пропускаешь голы в раздевалку, то уже психологически нужно по-другому настраиваться. Соперник сделал нашу задачу очень сложной, ведь мы понимали, кто нам противостоял.
Наши футболисты заслуживают большего. У нас очень хорошая команда, необходимо время. Сборная Украины способна демонстрировать совершенно другие результаты", — заявил Руслан Ротань.
Задача сборной Украины
Молодой специалист пожаловался на сложную логистику. У сборной Украины уходят сутки на то, чтобы добраться до места проведения выездного матча. Задача команды усложнилась, однако тренеры и футболисты сделают все возможное для ее выполнения.
"Мы прекрасно понимали, что первые минуты в первом тайме будут для нас сложными, сборная Англии будет нас прессовать, будет активно накрывать, будет давать мало времени на работу с мячом. В первом тайме нужно было просто выдержать это давление, хорошо контролировать мяч.
И как раз была идея во втором тайме, что Цыганков, который действительно в прекрасной форме, должен был выйти и сделать результат своими успешными действиями. Но, к сожалению, эти моменты и планы не сходятся. Можно по-разному оценивать это. Но это было мое решение, я его принял", — рассказал Руслан Ротань.
Напомним, полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский назвал причины поражения от Англии в квалификации на Евро-2024.
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