Головна Спорт Ротань святкує день народження та готує Полісся до нового етапу

Ротань святкує день народження та готує Полісся до нового етапу

Ua ru
Дата публікації: 29 жовтня 2025 11:31
Оновлено: 11:57
Що робить Руслана Ротаня унікальним тренером в Україні
Руслан Ротань керує грою "Полісся". Фото: УНІАН

Колишній капітан збірної України та експівзахисник "Дніпра" та "Динамо" Руслан Ротань 29 жовтня святкує 44-річчя. Один із найвпізнаваніших українських футболістів свого покоління тепер будує тренерську кар'єру та очолює житомирське "Полісся", з яким пов'язує довгострокові плани.

Контракт Ротаня з клубом розрахований до 2028 року, нагадує портал Новини.LIVE.

Після призначення в травні 2025-го Руслан Ротань одразу позначив пріоритети: зробити ставку на українських гравців та впровадити сучасні підходи в тренувальний процес. Керівництво "Полісся" довірило йому розвиток команди, яка вже утвердилася серед найамбітніших в УПЛ.

Руслан Ротань
Руслан Ротань проти Луки Модріча у збірній України. Фото: УНІАН

Ротань почав тренерський шлях незабаром після завершення ігрової кар'єри. Він працював із молодіжною збірною України, тимчасово керував національною командою, а також встиг попрацювати в структурі "Олександрії". Досвід, набутий на цих етапах, тепер допомагає йому формувати власне тренерське бачення та командну філософію.

Руслан Ротань
Руслан Ротань у матчі за "Дніпро". Фото: УНІАН

Чому Ротань обрав саме "Полісся"

Вирішальним фактором для фахівця стала довіра з боку керівництва клубу та проєкт, орієнтований на розвиток українського футболу. "Полісся" планує будувати стабільну структуру та стати постійним учасником єврокубків. Для Ротаня це не просто чергове призначення, а можливість втілити ідеї, до яких він ішов ще з часів молодіжної збірної.

За свою кар'єру Руслан Ротань провів понад 450 матчів на професійному рівні, з них понад 100 у складі збірної України. Він ставав віцечемпіоном Ліги Європи з "Дніпром" у 2015 році, шість разів вигравав чемпіонат країни й тричі піднімав Кубок України. Сьогодні, у 44 роки, Ротань залишається одним із символів українського футболу, тепер уже в ролі тренера, який продовжує надихати нове покоління.

