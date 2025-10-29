Видео
Видео

Ротань празднует день рождения и готовит Полесье к новому этапу

Ротань празднует день рождения и готовит Полесье к новому этапу

Ua ru
Дата публикации 29 октября 2025 11:31
обновлено: 11:37
Что делает Руслана Ротаня уникальным тренером в Украине
Руслан Ротань руководит игрой "Полесья". Фото: УНИАН

Бывший капитан сборной Украины и экс-полузащитник "Днепра" и "Динамо" Руслан Ротань 29 октября, празднует 44-летие. Один из самых узнаваемых украинских футболистов своего поколения теперь строит тренерскую карьеру и возглавляет житомирское "Полесье", с которым связывает долгосрочные планы.

Контракт Ротаня с клубом рассчитан до 2028 года, напоминает портал Новини.LIVE.

После назначения в мае 2025-го Руслан Ротань сразу обозначил приоритеты: сделать ставку на украинских игроков и внедрить современные подходы в тренировочный процесс. Руководство "Полесья" доверило ему развитие команды, которая уже утвердилась в числе самых амбициозных в УПЛ. 

Руслан Ротань
Руслан Ротань против Луки Модрича в сборной Украины. Фото: УНИАН

Ротань начал тренерский путь вскоре после завершения игровой карьеры. Он работал с молодежной сборной Украины, временно руководил национальной командой, а также успел поработать в структуре "Александрии". Опыт, приобретенный на этих этапах, теперь помогает ему формировать собственное тренерское видение и командную философию. 

Руслан Ротань
Руслан Ротань в матче за "Днепр". Фото: УНИАН

Почему Ротань выбрал именно "Полесье"

Решающим фактором для специалиста стало доверие со стороны руководства клуба и проект, ориентированный на развитие украинского футбола. "Полесье" планирует строить стабильную структуру и стать постоянным участником еврокубков. Для Ротаня это не просто очередное назначение, а возможность воплотить идеи, к которым он шел еще с времен молодежной сборной.

За свою карьеру Руслан Ротань провел более 450 матчей на профессиональном уровне, из них свыше 100 в составе сборной Украины. Он становился вице-чемпионом Лиги Европы с "Днепром" в 2015 году, шесть раз выигрывал чемпионат страны и трижды поднимал Кубок Украины. Сегодня, в 44 года, Ротань остается одним из символов украинского футбола, теперь уже в роли тренера, который продолжает вдохновлять новое поколение. 

Напомним, футболист "Полесья" объяснил причину, по которой не собирается возвращаться в киевское "Динамо". 

футбол Сборная Украины по футболу Днепр Динамо Руслан Ротань Полесье
Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
