Кар'єра Руслана Ротаня в УПЛ — цифри та досягнення

Руслан Ротань у "Поліссі". Фото: УНІАН

Руслан Ротань досяг важливого рубежу у своїй тренерській кар'єрі. Він провів 80 матчів на посаді головного тренера клубів в УПЛ.

Ювілейна позначка припала на поточний сезон, у якому наставник продовжує працювати в еліті українського футболу, повідомляє портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Під керівництвом Руслана Ротаня команди 43-річного фахівця здобули 32 перемоги, 28 разів зіграли внічию та зазнали 20 поразок. Загальна різниця м'ячів за цей період становить 97:80, що підтверджує стабільність його колективів протягом майже трьох років.

Руслан Ротань перед грою. Фото: УНІАН

Досягнення Ротаня

Дебют Руслана Петровича в чемпіонаті України як головного тренера відбувся 27 лютого 2023 року, коли його "Олександрія" зіграла внічию з "Металістом 1925" (3:3). Відтоді він пройшов шлях від молодого наставника до тренера, який здобув досвід у єврокубках та очолив амбітне житомирське "Полісся".

Окрім клубної роботи, Ротань відомий і як тренер молодіжної збірної України, з якою виходив до фінальної частини Євро-2023 (U-21). Його підхід до роботи цінують за вміння розвивати молодих гравців та впроваджувати сучасний стиль гри.

Футбольні вболівальники пам'ятають його і як гравця: Ротань провів понад 400 матчів в УПЛ, грав за "Дніпро" та "Динамо", а також за національну збірну України, у складі якої виходив на чемпіонат світу-2006 та тричі брав участь у Євро.

Нагадаємо, донецькому "Шахтарю" довелося знизити трансферну вартість свого лідера перед можливим продажем у Європу.

Відразу кілька клубів з Англії та Франції цікавляться футболістами київського "Динамо".