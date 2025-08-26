Кар'єра Руслана Ротаня в УПЛ — цифри та досягнення

Ротань встановив важливе досягнення в УПЛ
Руслан Ротань досяг важливого рубежу у своїй тренерській кар'єрі. Він провів 80 матчів на посаді головного тренера клубів в УПЛ.
Ювілейна позначка припала на поточний сезон, у якому наставник продовжує працювати в еліті українського футболу, повідомляє портал Новини.LIVE.
Під керівництвом Руслана Ротаня команди 43-річного фахівця здобули 32 перемоги, 28 разів зіграли внічию та зазнали 20 поразок. Загальна різниця м'ячів за цей період становить 97:80, що підтверджує стабільність його колективів протягом майже трьох років.
Досягнення Ротаня
Дебют Руслана Петровича в чемпіонаті України як головного тренера відбувся 27 лютого 2023 року, коли його "Олександрія" зіграла внічию з "Металістом 1925" (3:3). Відтоді він пройшов шлях від молодого наставника до тренера, який здобув досвід у єврокубках та очолив амбітне житомирське "Полісся".
Окрім клубної роботи, Ротань відомий і як тренер молодіжної збірної України, з якою виходив до фінальної частини Євро-2023 (U-21). Його підхід до роботи цінують за вміння розвивати молодих гравців та впроваджувати сучасний стиль гри.
Футбольні вболівальники пам'ятають його і як гравця: Ротань провів понад 400 матчів в УПЛ, грав за "Дніпро" та "Динамо", а також за національну збірну України, у складі якої виходив на чемпіонат світу-2006 та тричі брав участь у Євро.
