Главная Спорт Ротань установил важное достижение в УПЛ

Ротань установил важное достижение в УПЛ

Ua ru
Дата публикации 26 августа 2025 14:01
Карьера Руслана Ротаня в УПЛ — цифры и достижения
Руслан Ротань в "Полесье". Фото: УНИАН

Руслан Ротань достиг важного рубежа в своей тренерской карьере. Он провел 80 матчей на посту главного тренера клубов в УПЛ.

Юбилейная отметка пришлась на текущий сезон, в котором наставник продолжает работать в элите украинского футбола, сообщает портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Под руководством Руслана Ротаня команды 43-летнего специалиста одержали 32 победы, 28 раз сыграли вничью и потерпели 20 поражений. Общая разница мячей за этот период составляет 97:80, что подтверждает стабильность его коллективов на протяжении почти трех лет. 

Руслан Ротань
Руслан Ротань перед игрой. Фото: УНИАН

Достижение Ротаня

Дебют Руслана Петровича в чемпионате Украины в качестве главного тренера состоялся 27 февраля 2023 года, когда его "Александрия" сыграла вничью с "Металлистом 1925" (3:3). С тех пор он прошел путь от молодого наставника до тренера, который получил опыт в еврокубках и возглавил амбициозное житомирское "Полесье".

Помимо клубной работы, Ротань известен и как тренер молодежной сборной Украины, с которой выходил в финальную часть Евро-2023 (U-21). Его подход к работе ценят за умение развивать молодых игроков и внедрять современный стиль игры.

Футбольные болельщики помнят его и как игрока: Ротань провёл более 400 матчей в УПЛ, играл за "Днепр" и "Динамо", а также за национальную сборную Украины, в составе которой выходил на чемпионат мира-2006 и трижды участвовал в Евро. 

Напомним, донецкому "Шахтеру" пришлось снизить трансферную стоимость своего лидера перед возможной продажей в Европу. 

Сразу несколько клубов из Англии и Франции интересуются футболистами киевского "Динамо". 

спорт футбол УПЛ Руслан Ротань тренер Полесье
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
