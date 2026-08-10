Аль-Наср, где играет Роналду, погасил многомиллионный долг

Криштиану Роналду в составе "Аль-Насра". Фото: instagram.com/cristiano/. Коллаж: Новини.LIVE

Владимир Соборный Редактор, спортивный обозреватель

Клуб "Аль-Наср" из Саудовской Аравии справился с существенной проблемой. У чемпионов страны были огромные долги, из-за которой они не могли подписывать новых игроков. Финансовые обязательства удалось погасить за несколько недель.

"Аль-Наср" планирует вернуться к роли активного игрока на трансферном рынке, сообщают Новини.LIVE.

В середине июля 2026 года появилась информация о том, что внутренний долг "Аль-Насра" в Саудовской Аравии перевалил за 200 млн долларов. Это означало, что действующие чемпионы страны не могли регистрировать новичков и были вынуждены существенно экономить расходы.

Однако уже в августе с саудовского клуба сняли финансовые ограничения. "Аль-Наср" снова может регистрировать новых футболистов. Запрет сняли после урегулирования долгов примерно на 213 млн. долларов.

Кем интересуется "Аль-Наср"

До запрета на регистрацию новых игроков циркулировала информация о том, что руководство чемпионом Саудовской Аравии хотело сделать предложение "Барселоне" о трансфере бразильца Рафиньи. Также слухи сватали в "Аль-Наср" французов Поля Погба и Кингсли Комана.

Существовала вероятность, что клуб из Саудовской Аравии подпишет Бруну Фернандеша и Бернарду Силву, однако вероятность таких трансферов снизилась до нуля.

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