Аргентинским игрокам могут запретить въезд в Англию

Эмилиано Мартинес и Энцо Фернандес. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Владимир Соборный Редактор, спортивный обозреватель

Выступление сборной Аргентины на ЧМ-2026 вызвало бурные обсуждения в среде болельщиков и экспертов. Одним из скандальных эпизодов стало празднование подопечными Лионеля Скалони победы над Англией. Это произошло после финального свистка в полуфинале Мундиаля.

Аргентинские футболисты развернули прямо на поле политический баннер, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Transfer News Live.

Полуфинал ЧМ-2026 между Англией и Аргентиной оказался богат не только на футбольные события, но и на скандалы. "Альбиселесте" одержали волевую победу со счетом 2:1, после чего некоторые футболисты вынесли на поле плакат с написанным от руки слоганом "Мальвинские острова принадлежат Аргентине". Речь о территории, которую в 1982 году военным путем захватила Англия.

Последствия для сборной Аргентины

Вскоре после полуфинального матча многие болельщики, а также некоторые политические силы призвали наказать подопечных Лионеля Скалони, однако ФИФА отказалась карать аргентинцев за этот инцидент. Британский политик Найл Гардинер призвал лишить рабочих виз аргентинских футболистов, которые участвовали в акции.

Гардинер считает безосновательной реакцию ФИФА на поведение аргентинцев. Он считает, что если молчат футбольные органы, то с инцидентом должны разобраться сами британцы. По мнению политика, тем футболистам, которые своим поведение оскорбили Англию, не место в этой стране.

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