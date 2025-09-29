Арсенал возродит интерес к Арде Гюлеру из Реала

Арда Туран (справа) и Килиан Мбаппе. Фото: Reuters/Juan Medina

После нескольких месяцев затишья снова появились слухи о трансфере Арды Гюлера. "Арсенал" уже восстановил интерес к плеймейкеру мадридского "Реала".

Переговоры уже ведутся на предварительном уровне, сообщил портал Football Transfers.

"Арсенал" провел по крайней мере два раунда переговоров с мадридским клубом по поводу возможного перехода Гюлера. Однако "Реал" на текущий момент не склонен продавать молодого турецкого футболиста. Впрочем, лондонский клуб отказ не смутил, команда из Премьер-лиги настроена завершить переговоры успехом.

Зачем "Арсеналу" Гюлер

У "канониров" есть мотив для убеждения турецкого футболиста согласиться на трансфер. Возвращение Джуда Беллингема к полноценной игре в основе "Реала" усилило конкуренцию за креативную позицию в испанской команде. Гюлеру будет сложно ее выиграть, а потому он может рассмотреть вариант смены обстановки.

Арда Гюлер в матче за "Реал". Фото: Reuters/Violeta Santos Moura

Интерес "Арсенала" подтверждают и источники, называющие потенциальную сумму трансфера в 40 млн евро за аренду без права выкупа. При этом "Реал" рассматривает Гюлера как часть будущего проекта под тренером Хаби Алонсо, поэтому в клубе не хотят расставаться с ним без весомых аргументов со стороны покупателя.

"Арсенал" продолжает борьбу за чемпионский титул в АПЛ. В 6 туре команда Микеля Артеты одержала волевую победу на выезде над "Ньюкаслом" (2:1). "Канониры" идут на втором месте и отстают от "Ливерпуля" на два балла.

