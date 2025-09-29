Відео
Головна Спорт Арсенал націлився на молоду зірку Реала

Арсенал націлився на молоду зірку Реала

Дата публікації: 29 вересня 2025 15:41
Арсенал відродить інтерес до Арди Гюлера з Реала
Арда Туран (праворуч) та Кіліан Мбаппе. Фото: Reuters/Juan Medina

Після кількох місяців затишшя знову з'явилися чутки про трансфер Арди Гюлера. "Арсенал" уже відновив інтерес до плеймейкера мадридського "Реала".

Переговори вже ведуться на попередньому рівні, повідомив портал Football Transfers.

Читайте також:

"Арсенал" провів принаймні два раунди переговорів із мадридським клубом щодо можливого переходу Гюлера. Однак "Реал" на поточний момент не схильний продавати молодого турецького футболіста. Утім, лондонський клуб відмова не збентежила, команда з Прем'єр-ліги налаштована завершити переговори успіхом.

Навіщо "Арсеналу" Гюлер

У "канонірів" є мотив для переконання турецького футболіста погодитися на трансфер. Повернення Джуда Беллінгема до повноцінної гри в основі "Реала" посилило конкуренцію за креативну позицію в іспанській команді. Гюлеру буде складно її виграти, а тому він може розглянути варіант зміни обстановки.

Арда Гюлер
Арда Гюлер у матчі за "Реал". Фото: Reuters/Violeta Santos Moura

Інтерес "Арсеналу" підтверджують і джерела, які називають потенційну суму трансферу в 40 млн євро за оренду без права викупу. Водночас "Реал" розглядає Гюлера як частину майбутнього проєкту під тренером Хабі Алонсо, тому в клубі не хочуть розлучатися з ним без вагомих аргументів з боку покупця.

"Арсенал" продовжує боротьбу за чемпіонський титул в АПЛ. У 6 турі команда Мікеля Артети здобула вольову перемогу на виїзді над "Ньюкаслом" (2:1). "Каноніри" йдуть на другому місці та відстають від "Ліверпуля" на два бали.

Нагадаємо, президент УАФ Андрій Шевченко святкує день народження, а ми розповіли те, що про нього майже ніхто не знає.

На чолі київського "Динамо" може з'явитися новий тренер, але поки що в Олександра Шовковського є шанс продовжити роботу.

Юристи Михайла Мудрика обрали тактику захисту футболіста, яка дає йому шанс швидко повернутися на поле.

Максим Яворницький
