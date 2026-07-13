Беленюк поддержал Ломаченко перед возвращением на ринг

Василий Ломаченко и Жан Беленюк. Фото: Instagram. Коллаж: Новини.LIVE

Андрей Андрущак Редактор

Украинский спортсмен Василий Ломаченко спустя год после ухода из бокса возвращается на ринг. Он намерен не просто провести несколько боев, но и побороться за чемпионский пояса. Первый поединок может состояться уже в 2026 году.

Жан Беленюк прокомментировал перспективы Василия Ломаченко, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на VRinge.

Хроническая травма спины вынудили Василия Ломаченко попрощаться с боксом в 2025 году. Однако успешная реабилитация дала 28-летнему спортсмену второй шанс и надежду на новые титулы. Украинский боксер уже в ближайшее время начнет подготовку к следующему поединку. Однако не все соотечественники поддержали решение олимпийского чемпиона.

Как Беленюк оценил шансы Ломаченко

Украинский спортсмен и депутат не исключает, что бывший чемпион мира в трех весовых категориях сможет побороться за титулы. По словам Жана Беленюка, многое будет зависеть от соперников Василия Ломаченко. Если украинца поставят в противостояние с объединенным чемпионом, это будет хороший шанс отобрать пояса.

"Но если четыре пояса будут у четырех разных соперников, то это совсем другая задача. Тогда Аасилию придется собирать эти пояса несколько лет, а ведь он уже в солидном возрасте", — рассказал Беленюк.

Напомним, Новини.LIVE писали о том, кто может стать соперником Александра Усика в последнем бою украинца в профессиональной карьере.

Также Новини.LIVE сообщали о новом шансе Рико Верхувена побороться за чемпионский титул в боксе, его соперником может стать известный спортсмен.