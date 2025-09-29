Видео
Писториус сказал, когда Германия будет сбивать дроны РФ
Главная Спорт Бензема вернется в Европу в команду своего бывшего тренера

Бензема вернется в Европу в команду своего бывшего тренера

Ua ru
Дата публикации 29 сентября 2025 13:11
Бензема выбрал клуб в Европе и готовится к трансферу
Карим Бензема в Саудовской Аравии. Фото: Reuters

Новый тренер "Бенфики" Жозе Моуринью сделал попытку пригласить экс-форварда мадридского "Реала" Карима Бензема в свой клуб. Французский нападающий, которому в декабре исполнится 38 лет, в настоящий момент выступает за саудовский "Аль-Иттихад".

Моуринью лично связался с форвардом и предложил ему вариант возвращения в Европу уже в январе, сообщает Marca.

Читайте также:

Другие испанские издания подтверждают, что интерес португальского клуба к бывшему игроку "Реала" существует, и это может стать одним из громких трансферных событий зимы. 

Будущее Бензема не определено

Официальных подтверждений от "Аль-Иттихада" или самого Бензема пока нет. Более того, Times of India приводит слова самого Моуринью, который подчеркнул, что французский форвард продолжит выступления в Саудовской Аравии. 

Карим Бензема
Карим Бензема во время матча. Фото: Reuters

Таким образом, ситуация остается неопределенной: с одной стороны, есть информация о звонке и интересе со стороны "Бенфики", с другой — заявление тренера о том, что игрок останется на Ближнем Востоке.

Карим Бензема провел за мадридский "Реал" 14 сезонов, забил 354 гола и выиграл Лигу чемпионов пять раз. В 2022 году он стал обладателем "Золотого мяча". 

В Саудовской Аравии Бензема быстро стал одной из главных звезд лиги. В составе "Аль-Иттихада" он выиграл Суперкубок страны, забивал в ключевых матчах чемпионата и Лиги чемпионов АФК, а его опыт помог клубу закрепиться в числе лидеров региона. Даже несмотря на травмы и адаптацию, француз сумел привлечь внимание к лиге и увеличить интерес к ее матчам за пределами Ближнего Востока.

Напомним, в киевском "Динамо" готовы принять не популярное решение по поводу главного тренера команды. 

Президент УАФ Андрей Шевченко празднует день рождения, а мы напомнили о малоизвестных фактах его карьеры. 

У адвокатов Михаила Мудрика есть стратегия, которая может вернуть игрока в футбол в раньше, чем через четыре года. 

Максим Яворницкий
Автор:
Максим Яворницкий
