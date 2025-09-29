Відео
Головна Спорт Бензема повернеться до Європи в команду свого колишнього тренера

Бензема повернеться до Європи в команду свого колишнього тренера

Ua ru
Дата публікації: 29 вересня 2025 13:11
Бензема вибрав клуб у Європі та готується до трансферу
Карім Бензема в Саудівській Аравії. Фото: Reuters

Новий тренер "Бенфіки" Жозе Моурінью зробив спробу запросити ексфорварда мадридського "Реала" Каріма Бензема у свій клуб. Французький нападник, якому в грудні виповниться 38 років, зараз виступає за саудівський "Аль-Іттіхад".

Моурінью особисто зв'язався з форвардом та запропонував йому варіант повернення в Європу вже в січні, повідомляє Marca.

Читайте також:

Інші іспанські видання підтверджують, що інтерес португальського клубу до колишнього гравця "Реала" існує, і це може стати однією з гучних трансферних подій зими.

Майбутнє Бензема не визначено

Офіційних підтверджень від "Аль-Іттіхада" або самого Бензема поки що немає. Ба більше, Times of India наводить слова самого Моурінью, який підкреслив, що французький форвард продовжить виступи в Саудівській Аравії.

Карим Бензема
Карім Бензема під час матчу. Фото: Reuters

Таким чином, ситуація залишається невизначеною: з одного боку, є інформація про дзвінок та інтерес з боку "Бенфіки", з іншого — заява тренера про те, що гравець залишиться на Близькому Сході.

Карім Бензема провів за мадридський "Реал" 14 сезонів, забив 354 голи та виграв Лігу чемпіонів п'ять разів. У 2022 році він став володарем "Золотого м'яча".

У Саудівській Аравії Бензема швидко став однією з головних зірок ліги. У складі "Аль-Іттіхада" він виграв Суперкубок країни, забивав у ключових матчах чемпіонату і Ліги чемпіонів АФК, а його досвід допоміг клубу закріпитися серед лідерів регіону. Навіть попри травми та адаптацію, француз зумів привернути увагу до ліги та збільшити інтерес до її матчів за межами Близького Сходу.

Нагадаємо, у київському "Динамо" готові ухвалити не популярне рішення щодо головного тренера команди.

Президент УАФ Андрій Шевченко святкує день народження, а ми нагадали про маловідомі факти його кар'єри.

Адвокати Михайла Мудрика мають стратегію, яка може повернути гравця у футбол не раніше, ніж через чотири роки.

спорт футбол Футбол трансфери Карім Бензема Бенфіка Аль-Іттіхад
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
