Богачук сенсационно проиграл Мосли-младшему нокаутом в США

Шейн Мосли-младший против Сергея Богачука.

Украинский боксер из Винницы Сергей Богачук потерпел неожиданное поражение на турнире Zuffa Boxing 6 в Лас-Вегасе. В главном поединке вечера украинец уступил американцу Шейну Мосли-младшему техническим нокаутом в шестом раунде.

О результате боя сообщил портал Новини.LIVE.

Богачук проиграл Мосли техническим нокаутом

Бой проходил в среднем весе и с первых секунд прошел в открытом стиле с большим количеством разменов. Богачук активно начал поединок, постоянно давил на соперника и навязывал свой агрессивный стиль.

В стартовых раундах украинец активно работал сериями ударов и заставлял Мосли принимать бой на средней дистанции. В то же время американец выглядел очень уверенно в защите и регулярно отвечал опасными контратаками.

Наиболее напряженными стали четвертый и пятый раунды. Боксеры провели жесткий обмен ударами в центре ринга. Мосли активно работал по корпусу, тогда как Богачук делал ставку на большое количество ударов.

В конце четвертого раунда американец серьезно встряхнул украинца, а уже в шестом раунде окончательно переломил ход поединка.

Мосли дважды попал правым хуком, после чего Богачук оказался на канвасе. Украинец смог подняться, однако было заметно, что он находится в тяжелом состоянии.

Американец пошел на добивание, а рефери решил досрочно остановить поединок.

Таким образом Шейн Мосли-младший одержал победу техническим нокаутом в шестом раунде и нанес Богачуку четвертое поражение в профессиональной карьере.

