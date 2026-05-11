Богачук сенсаційно програв Мослі-молодшому нокаутом у США

Богачук достроково програв сину легендарного боксера
Український боксер з Вінниці Сергій Богачук зазнав несподіваної поразки на турнірі Zuffa Boxing 6 у Лас-Вегасі. У головному поєдинку вечора українець поступився американцю Шейну Мослі-молодшому технічним нокаутом у шостому раунді.
Про результат бою повідомив портал Новини.LIVE.
Wooow termina mal la noche para Bohachuk 😨— UFC Español (@UFCEspanol) May 11, 2026
🧨 Enorme Mosley Jr. lo termina en el round 6️⃣ #ZuffaBoxing06 | Ver en vivo por @PPlusDeportes pic.twitter.com/kJq3o4ZWa6
Богачук програв Мослі технічним нокаутом
Бій проходив у середній вазі та з перших секунд пройшов у відкритому стилі з великою кількістю розмінів. Богачук активно розпочав поєдинок, постійно тиснув на суперника і нав’язував свій агресивний стиль.
У стартових раундах українець активно працював серіями ударів та змушував Мослі приймати бій на середній дистанції. Водночас американець виглядав дуже впевнено в захисті та регулярно відповідав небезпечними контратаками.
Найбільш напруженими стали четвертий та п’ятий раунди. Боксери провели жорсткий обмін ударами в центрі рингу. Мослі активно працював по корпусу, тоді як Богачук робив ставку на велику кількість ударів.
Наприкінці четвертого раунду американець серйозно струснув українця, а вже у шостому раунді остаточно переломив хід поєдинку.
Мослі двічі влучив правим хуком, після чого Богачук опинився на канвасі. Українець зміг піднятися, однак було помітно, що він перебуває у важкому стані.
Американець пішов на добивання, а рефері вирішив достроково зупинити поєдинок.
Таким чином Шейн Мослі-молодший здобув перемогу технічним нокаутом у шостому раунді та завдав Богачуку четвертої поразки у професійній кар’єрі.
Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE показував, як виглядає дружина зірки Рафіньї — її фото викликали активне обговорення серед уболівальників.
Також Новини.LIVE повідомляв, що Тайсон Ф’юрі звернувся з проханням організувати третій бій проти Олександра Усика.