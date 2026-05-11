Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіГламурСтильТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Стиль
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Богачук достроково програв сину легендарного боксера

Богачук достроково програв сину легендарного боксера

Ua ru
Дата публікації: 11 травня 2026 11:12
Богачук сенсаційно програв Мослі-молодшому нокаутом у США
Шейн Мослі-молодший проти Сергія Богачука. Фото: Zuffa_Boxing

Український боксер з Вінниці Сергій Богачук зазнав несподіваної поразки на турнірі Zuffa Boxing 6 у Лас-Вегасі. У головному поєдинку вечора українець поступився американцю Шейну Мослі-молодшому технічним нокаутом у шостому раунді.

Про результат бою повідомив портал Новини.LIVE.

Богачук програв Мослі технічним нокаутом

Бій проходив у середній вазі та з перших секунд пройшов у відкритому стилі з великою кількістю розмінів. Богачук активно розпочав поєдинок, постійно тиснув на суперника і нав’язував свій агресивний стиль.

У стартових раундах українець активно працював серіями ударів та змушував Мослі приймати бій на середній дистанції. Водночас американець виглядав дуже впевнено в захисті та регулярно відповідав небезпечними контратаками.

Читайте також:

Найбільш напруженими стали четвертий та п’ятий раунди. Боксери провели жорсткий обмін ударами в центрі рингу. Мослі активно працював по корпусу, тоді як Богачук робив ставку на велику кількість ударів.

Наприкінці четвертого раунду американець серйозно струснув українця, а вже у шостому раунді остаточно переломив хід поєдинку.

Мослі двічі влучив правим хуком, після чого Богачук опинився на канвасі. Українець зміг піднятися, однак було помітно, що він перебуває у важкому стані.

Американець пішов на добивання, а рефері вирішив достроково зупинити поєдинок.

Таким чином Шейн Мослі-молодший здобув перемогу технічним нокаутом у шостому раунді та завдав Богачуку четвертої поразки у професійній кар’єрі.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE показував, як виглядає дружина зірки Рафіньї — її фото викликали активне обговорення серед уболівальників.

Також Новини.LIVE повідомляв, що Тайсон Ф’юрі звернувся з проханням організувати третій бій проти Олександра Усика.

Сергій Богачук професійний бокс українські боксери
Андрій Андрущак - Редактор
Автор:
Андрій Андрущак
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації