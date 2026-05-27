Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Болельщики Райо и Кристал Пелас устроили массовую драку в Лейпциге

Болельщики Райо и Кристал Пелас устроили массовую драку в Лейпциге

Ua ru
Дата публикации 27 мая 2026 12:43
В Лейпциге массовая драка с участием полиции перед финалом Лиги конференций
Полиция Лейпцига несет дежурство. Фото: Sebastian Willnow/picture alliance via Getty Images

Финал еврокубкового турнира Лига Конференций состоится вечером 27 мая в немецком Лейпциге. В решающем матче встретятся испанский "Райо Вальекано" и английский "Кристал Пэлас". Накануне поединка произошел скандальный эпизод

Местной полиции пришлось разнимать болельщиков двух команд, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Bild

В среду, 27 мая, в 22:00 по киевскому времени Лейпциг примет финал третьего по значимости еврокубка. Английский "Кристал Пэлас", обыгравший на предыдущей стадии донецкий "Шахтер", сыграет с испанским "Райо Вальекано" в Лиге Конфенций. Болельщики обеих команд прибыли в Германию за несколько дней до игры. 

Драка с полицией
Драка болельщиков и полиции в Лейпциге. Фото: скриншот Bild

Инцидент с дракой и полицией 

В большинстве случаев общение фанов проходит мирно. В фан-зоне на Рыночной площади наливают более 500 литров пива в час. Количество точек с едой и напитками было увеличено в несколько раз. Местные рестораны, бары и кафе заполнены. 

Однако был зафиксирован и скандальный эпизод. За сутки до игры около 50 болельщиков "Райо Вальекано" пришли в заведение, где отдыхали англичане. Испанские фаны начали драку, в которую пришлось вмешаться силам правопорядка. В результате кафе было разгромлено. О пострадавших пока ничего не известно, но количество полицейских в Лейпциге было увеличено. 

Читайте также:

Напомним, Новини.LIVE писали о том, что сказал Рико Верхувен спустя несколько дней после поражения от Александра Усика. 

Также Новини.LIVE представили новую девушку Михаила Мудрика, которая помогает ему справиться с последствиями дисквалификации в Лондоне. 

полиция Лига Конференций Кристал Пэлас
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации