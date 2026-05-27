В Лейпциге массовая драка с участием полиции перед финалом Лиги конференций

Полиция Лейпцига несет дежурство. Фото: Sebastian Willnow/picture alliance via Getty Images

Финал еврокубкового турнира Лига Конференций состоится вечером 27 мая в немецком Лейпциге. В решающем матче встретятся испанский "Райо Вальекано" и английский "Кристал Пэлас". Накануне поединка произошел скандальный эпизод.

Местной полиции пришлось разнимать болельщиков двух команд, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Bild.

В среду, 27 мая, в 22:00 по киевскому времени Лейпциг примет финал третьего по значимости еврокубка. Английский "Кристал Пэлас", обыгравший на предыдущей стадии донецкий "Шахтер", сыграет с испанским "Райо Вальекано" в Лиге Конфенций. Болельщики обеих команд прибыли в Германию за несколько дней до игры.

Драка болельщиков и полиции в Лейпциге. Фото: скриншот Bild

Инцидент с дракой и полицией

В большинстве случаев общение фанов проходит мирно. В фан-зоне на Рыночной площади наливают более 500 литров пива в час. Количество точек с едой и напитками было увеличено в несколько раз. Местные рестораны, бары и кафе заполнены.

Однако был зафиксирован и скандальный эпизод. За сутки до игры около 50 болельщиков "Райо Вальекано" пришли в заведение, где отдыхали англичане. Испанские фаны начали драку, в которую пришлось вмешаться силам правопорядка. В результате кафе было разгромлено. О пострадавших пока ничего не известно, но количество полицейских в Лейпциге было увеличено.

