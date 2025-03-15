ФХУ дисквалифицировала игроков после драки в полуфинале чемпионата Украины

Матч "Кременчуг" — "Сокол". Фото: ФХУ

В чемпионате Украины по хоккею идет полуфинальное противостояние киевского "Сокола" и ХК "Кременчуг". Эти игры не только очень "горячие" в плане спортивной борьбы, но и часто игроки устраивают драки.

Однако из драк была настолько жесткой, что хоккеисты получили дальнейшие дисквалификации, сообщил портал Новини.LIVE.

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В третьей игре серии, где "Кременчуг" победил со счетом 5:3, основная схватка началась после сигнала об окончании игры.

Участие в драке приняли игроки "Кременчуга" Эдуард Захарченко и Дмитрий Попережай, которые первыми распустили руки.

Главным пострадавшим был игрок "Сокола" Вадим Мазур, и еще в драке приняли участие киевляне Никита Полоницкий и Максим Разумков.

В Федерации хоккея должны были отреагировать на драку, поскольку она была вызвана не желанием развеселить публику, а настоящей злой агрессией.

Захарченко и Мазур, из-за которых все началось, получили одинаковые наказания за участие в драках. Каждый из них пропустит одну игру за дисквалификацию и еще два матча дополнительной дисквалификации из-за драки.

Защитник "Сокола" Никита Полоницкий также не остался без санкций. За неспортивное поведение ему присужден один матч автоматической дисквалификации и два матча дополнительной.

Максим Разумов из "Сокола" избежал сурового наказания за драку. Его первоначальный штраф (5+20 минут) пересмотрели, заменив на 2 минуты за грубость плюс 2 минуты дополнительного штрафа.

Наиболее суровое наказание досталось Дмитрию Попережаю из "Кременчуга". Он получил два матча обязательной дисквалификации и один матч дополнительного запрета за самовольное оставление скамейки запасных во время драки.

Отметим, что сейчас в серии плей-офф "Кременчуг" выигрывает у "Сокола" со счетом 3-1.

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