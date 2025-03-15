ФХУ дискваліфікувала гравців після бійки в півфіналі чемпіонату України

Матч "Кременчук" — "Сокіл". Фото: ФХУ

У чемпіонаті України з хокею йде півфінальне протистояння київського "Соколу" та ХК "Кременчук". Ці ігри не тільки дуже "гарячі" в плані спортивної боротьби, але й часто гравці влаштовують бійки.

Однак з бійок була настільки жорсткою, що хокеїсти отримали подальші дискваліфікації, повідомив портал Новини.LIVE.

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У третій грі серії, де "Кременчук" переміг з рахунком 5:3, основна сутичка почалася після сигналу про закінчення гри.

Участь у бійці взяли гравці "Кременчука" Едуард Захарченко та Дмитро Попережай, які першими розпустили руки.

Головним постраждалим був гравець "Сокола" Вадим Мазур, та ще в бійці взяли участь кияни Микита Полоницький та Максим Разумков.

У Федерації хокею повинні були відреагувати на бійку, оскільки вона була викликана не бажанням розвеселити публіку, а справжньою злою агресією.

Захарченко та Мазур, через яких все почалося, отримали однакові покарання за участь у бійках. Кожен із них пропустить одну гру за дискваліфікацію та ще два матчі додаткової дискваліфікації через бійку.

Захисник "Сокола" Микита Полоницький також не залишився без санкцій. За неспортивну поведінку йому присуджено один матч автоматичної дискваліфікації та два матчі додаткової.

Максим Разумов із "Сокола" уникнув суворого покарання за бійку. Його початковий штраф (5+20 хвилин) переглянули, замінивши на 2 хвилини за грубість плюс 2 хвилини додаткового штрафу.

Найбільш суворе покарання дісталося Дмитру Попережаю з "Кременчука". Він отримав два матчі обов’язкової дискваліфікації та один матч додаткової заборони за самовільне залишення лави запасних під час бійки.

Зазначимо, що наразі в серії плей-оф "Кременчук" виграє у "Сокола" з рахунком 3-1.

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