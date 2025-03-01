Джастін Бібер побився з легендою НХЛ Джеремі Реніком і потрапив на відео

Джастін Бібер побився з Джеремі Реніком. Фото: скриншот

Популярний канадський співак Джастін Бібер став учасником несподіваного інциденту. Сталося це на льоду під час благодійного хокейного матчу в Лос-Анджелесі.

Співаку довелося розпустити руки, повідомив "Лос Анджелес Кінгс".

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Під час матчу Бібер зчепився з членом Зали хокейної слави Джеремі Реніком. Щоправда, бійка була жартівливою і ніхто не зазнав травм.

Під час матчу 30-річний співак спробував атакувати ексхокеїста, а той у відповідь показово розмахував кулаками. Глядачі та учасники турніру з гумором сприйняли цей епізод.

JUSTIN BIEBER FIGHTS JEREMY ROENICK AND THEN GETS THE CROWD GOING pic.twitter.com/2QzkyUbOga - LA Kings (@LAKings) February 24, 2025

Тренер команди Бібера "Снуп Догг" вимагав, щоб гравці команди допомогли Джастіну.

Зазначимо, що кошти за зірковий благодійний матч спрямували на допомогу постраждалим від лісових пожеж у Лос-Анджелесі, які знищили тисячі будинків.

Ренік завершив кар'єру 2009 року. Зараз учаснику дев'яти Матчів зірок НХЛ 55 років. За свою кар'єру він виступав за "Чикаго", "Фінікс", "Філадельфію", "Кінгс" і "Сан-Хосе".

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