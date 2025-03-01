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Усик яскраво станцював із Дорофєєвою в клубі та потрапив на відео

1 березня 2025 18:39
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Усик повернувся в Україну і влаштував танець із Дорофєєвою
Олександр Усик. Фото: instagram.com/usykaa
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

Чемпіон світу з боксу в суперважкій вазі Олександр Усик повернувся в Україну після візиту до Саудівської Аравії. Причина для цього була особлива.

Усик відвідав вечірку з нагоди 15-річчя своєї доньки Єлизавети, повідомив портал Новини.LIVE.

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Однією із запрошених зірок на вечірці була популярна українська співачка Надія Дорофєєва.

Усик виявився фанатом творчості Дорофєєвої та дуже активно танцював із дружиною Катериною біля сцени. Потім батько іменинниці піднявся на сцену і станцював так добре, що Дорофєєва не змогла підтримати його рівень.

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Варто зазначити, що протягом усієї вечірки батьки Єлизавети дуже енергійно танцювали і постійно посміхалися. При цьому іменинниця соромилася, коли стояла з Дорофєєвою на сцені та задувала свічки.

Раніше Усик повернувся з Саудівської Аравії, де відвідав боксерське шоу, де претендентами на його титул стали Агіт Кабайєл і Джозеф Паркер.

Нагадаємо, раніше назвали трьох боксерів, здатних повторити успіх Усика.

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