Усик вернулся в Украину и устроил танец с Дорофеевой

Усик ярко станцевал с Дорофеевой в клубе и попал на видео
Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик вернулся в Украину после визита в Саудовскую Аравию. Причина для этого была особенная.
Усик посетил вечеринку по случаю 15-летия своей дочери Елизаветы, сообщил портал Новини.LIVE.
Яркий танец Усика
Одной из приглашенных звезд на вечеринке была популярная украинская певица Надежда Дорофеева.
Усик оказался фанатом творчества Дорофеевой и очень активно танцевал с женой Катериной возле сцены. Затем отец именинницы поднялся на сцену и станцевал так хорошо, что Дорофеева не смогла поддержать его уровень.
@drfvanadya3
Сьогоднішній корпоратив в Києві😂❤️🔥 Більше відео в телеграм- 🙌🏻inst: gorit_dorofeeva #надядорофеева #дорофеева #nadyadorofeeva #drfvanadya #dorofeeva♬ оригінальний звук - ᴡʜᴏ ɪs ɴᴀᴅʏᴀ ᴅᴏʀᴏғᴇᴇᴠᴀ?
Стоит отметить, что в течение всей вечеринки родители Елизаветы очень энергично танцевали и постоянно улыбались. При этом именинница стеснялась, когда стояла с Дорофеевой на сцене и задувала свечи.
Ранее Усик вернулся из Саудовской Аравии, где посетил боксерское шоу, где претендентами на его титул стали Агит Кабайел и Джозеф Паркер.
Напомним, ранее назвали трех боксеров, способных повторить успех Усика.
Экс-футболист киевского "Динамо" Александр Алиев завел новую девушку.
Как спортсмены отреагировали на перепалку президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа.
Читайте Новини.LIVE!