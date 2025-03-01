Усик вернулся в Украину и устроил танец с Дорофеевой

Александр Усик. Фото: instagram.com/usykaa

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик вернулся в Украину после визита в Саудовскую Аравию. Причина для этого была особенная.

Усик посетил вечеринку по случаю 15-летия своей дочери Елизаветы, сообщил портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Яркий танец Усика

Одной из приглашенных звезд на вечеринке была популярная украинская певица Надежда Дорофеева.

Усик оказался фанатом творчества Дорофеевой и очень активно танцевал с женой Катериной возле сцены. Затем отец именинницы поднялся на сцену и станцевал так хорошо, что Дорофеева не смогла поддержать его уровень.

Стоит отметить, что в течение всей вечеринки родители Елизаветы очень энергично танцевали и постоянно улыбались. При этом именинница стеснялась, когда стояла с Дорофеевой на сцене и задувала свечи.

Ранее Усик вернулся из Саудовской Аравии, где посетил боксерское шоу, где претендентами на его титул стали Агит Кабайел и Джозеф Паркер.

Напомним, ранее назвали трех боксеров, способных повторить успех Усика.

Экс-футболист киевского "Динамо" Александр Алиев завел новую девушку.

Как спортсмены отреагировали на перепалку президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа.