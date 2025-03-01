Джастин Бибер подрался с легендой НХЛ Джереми Реником и попал на видео

Джастин Бибер подрался с Джереми Реником. Фото: скриншот

Популярный канадский певец Джастин Бибер стал участником неожиданного инцидента. Случилось это на льду во время благотворительного хоккейного матча в Лос-Анджелесе.

Певцу пришлось распустить руки, сообщил "Лос Анджелес Кингс".

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Во время матча Бибер сцепился с членом Зала хоккейной славы Джереми Реником. Правда, потасовка была шуточной и никто не получил увечий.

Во время матча 30-летний певец попытался атаковать экс-хоккеиста, а тот в ответ показательно размахивал кулаками. Зрители и участники турнира с юмором восприняли этот эпизод.

JUSTIN BIEBER FIGHTS JEREMY ROENICK AND THEN GETS THE CROWD GOING pic.twitter.com/2QzkyUbOga — LA Kings (@LAKings) February 24, 2025

Тренер команды Бибера "Снуп Догг" требовал, чтобы игроки команды помогли Джастину.

Отметим, что средства за звездный благотворительный матч направили на помощь пострадавшим от лесных пожаров в Лос-Анджелесе, которые уничтожили тысячи домов.

Реник завершил карьеру в 2009 году. Сейчас участнику девяти Матчей звезд НХЛ 55 лет. За свою карьеру он выступал в "Чикаго", "Финикс", "Филадельфию", "Кингс" и "Сан-Хосе".

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